Ghostbusters verschijnt in oktober op PlayStation VR2

26 oktober staat het te gebeuren. We gaan spoken jagen in VR met Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Tijdens de PlayStation State of Play van 14 september 2023 is de eerste gameplay video getoond. Who you gonna call?

Ghostbusters! De iconsiche franchise baant zijn weg naar de Virtual Reality headset van Sony op 26 oktober. Ontwikkelaar nDreams deelt de eerste beelden en details via de PlayStation Blog die verschijnt gelijk met de State of Play aflevering van 14 september 2023. Een nieuwe cast, nieuwe uitrusting, nieuw verhaal en nieuwe locatie moeten de oude franchise nieuw leven inblazen.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet!

Eye Tracking is één van dé beste features van de PlayStation VR2 en Ghostbusters maakt hier gretig gebruik van. Niet alleen navigeer je gemakkelijk de menu’s, raap je voorwerpen op door er naar te kijken voor een makkelijke manier van interacten, maar je kunt ook zien waar je teamgenoten naar kijken! Dit is dus de eerste keer dat niet alleen de beweging van armen worden getoond in-game, maar ook de beweging van je ogen!

Het licht gezien

Een spookachtige game draait natuurlijk om de duisternis en goede omgevingsbelichting. Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord maakt gebruik van particles en je gadgets om je nog dieper in de game te trekken door bijvoorbeeld een pikdonkere ruimte opeens op te lichten door je plasma schietende gadgets.

Stemmen in je hoofd moet je voelen, niet horen

Niet alleen de controllers hebben haptische feedback, maar ook de headset zelf heeft haptische feedback. De Ghostbusters game maakt hier bijvoorbeeld gebruik van als een spook door je heel vliegt. Verder geeft de game je hints op basis van trillingen enzovoorts.

Verder moeten de controllers je natuurlijk ook het gevoel geven dat je echt de Ghostbusters gadgets in je klauwen hebt. Iedere gadget moet een eigen feel hebben waardoor bepaalde wapens op een andere manier reageren als je de trigger maar een klein beetje indrukt.

