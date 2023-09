Resident Evil 4 Remake VR Mode gameplay getoond

Tijdens de State of Play van 14 september 2023 hebben Capcom en Sony de eerste gameplay beelden getoond van de Resident Evil 4 Remake VR Mode. Alhoewel we nog geen echte releasedatum hebben, moet de game in de aanstaande winter verschijnen.

Resident Evil 4 Remake verscheen eerder dit jaar en als je onze review hebt gelezen, weet je dat wij enorm enthousiast waren hierover. Een van de, als niet de beste remake ooit gemaakt. Daarom gaven we game ook een 10! En dat terwijl de VR mode nog niet vanaf de lancering beschikbaar was. Het lijkt er op dat we nog even geduld moeten hebben. Zoals het er nu uit zien, verschijnt de VR mode voor Resident Evil 4 Remake in de aanstaande winter. Waarschijnlijk betekent dit Q1 2024. Onze review van het basisspel kun je gemakkelijk teruglezen door onderstaande link te volgen.

Voor nu moeten we het doen met een korte gameplay video over de VR mode en deze ziet er al heel erg indrukwekkend uit. We zagen bij de VR mode van Resident Evil Village al dat de VR mode van de RE Engine titel fantastisch uitziet. Check hier de nieuwe beelden die getoond zijn:

Ga jij de Remake (opnieuw) in VR spelen? Heb jij deel 7 en Village ook in VR gespeeld? Laat ons dan vooral weten hoeveel schone luiers je nodig hebt gehad!

Kan je niet wachten op Resident Evil 4 opnieuw in te duiken? Dan hoef je niet tot de VR mode te wachten! Vanaf 21 september is de Seperate Ways, met niemand minder dan Ada speelbaar.