Dé nieuwe uitbreiding van Tales of Arise

Nieuwe uitbreiding onverwachts aangekondigd voor Tales of Arise twee jaar na zijn oorspronkelijke release. Wie had dat gedacht?

Tijdens een live stream van Sony’s State of Play is er plotseling een nieuwe DLC aangekondigd voor Tales of Arise. Deze uitbreiding, genaamd “Beyond the Dawn”, wordt al vrij snel beschikbaar!

Tales of Arise speelt zich af in een fantasiewereld genaamd Dahna, die wordt onderdrukt door het geavanceerde Renna Empire. Het verhaal volgt twee hoofdpersonages, Alphen en Shionne, die uit verschillende werelden komen maar samenwerken om de tirannie van het rijk te bestrijden. Het verhaal gaat uiteraard verder in “Beyond the Dawn”.

Tijdens de State of Play zijn ook andere dingen getoond zoals de Resident Evil 4 VR Mode én Spider-Man 2.

Tales of Arise: Beyond the Dawn zal op 9 november 2023 beschikbaar zijn voor Playstation 4 én Playstation 5.