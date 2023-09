Nieuwe Bethesda games gelekt: Oblivion remaster, Fallout 3 Remaster en meer

Vóór de overname door Microsoft was ZeniMax Media, het moederbedrijf van studio’s zoals Bethesda Game Studios en ID Software, bezig met remasters van The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3 en een nieuwe toevoeging aan de Doom-franchise. Dit blijkt uit nieuwe documenten die zijn onthuld als onderdeel van het FTC vs. Microsoft-proces

Het internet is momenteel in rep en roer door een reeks van leaks die voortkomen uit het proces tussen de FTC en Microsoft. Hoewel dit proces enkele weken geleden is afgerond, blijft de informatie stromen. Onlangs werd er een document gelekt waarin een titel-releaseplanning werd getoond, variërend van FY20E tot FY24E. Binnen deze tijdlijn worden verschillende games geteased, maar een aantal van de meest opvallende titels zijn Fallout 3 Remaster, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, Dishonored 3, Doom Year Zero en een vervolg op Ghostwire Tokyo.

Desondanks is het meest opvallende aspect van dit document ongetwijfeld de vermelding van de Fallout 3 Remaster. Het is bijna vijftien jaar geleden sinds Fallout 3 werd uitgebracht, wat een belangrijke mijlpaal is voor elke game. Het wordt algemeen beschouwd als de beste game uit de serie, die al bestaat sinds de late jaren ’90. Fans hebben jarenlang gepleit voor een remaster van Fallout 3 en Fallout: New Vegas. Dit is echter de eerste informatie die suggereert dat er daadwerkelijk iets in die richting komt. Als de tijdlijn enige indicatie is, zou Bethesda Game Studios mogelijk werken aan de remaster met een release die zal plaatsvinden in het huidige financiële jaar dat eindigt in maart 2024. Het is belangrijk om te benadrukken dat de getoonde tijdlijn in het gelekte document verouderd is. Er staan enkele onjuistheden in, zoals de release van “Starfield” in FY21E en “The Elder Scrolls VI” in FY24E. Eerder werd er al informatie gelekt over The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster. Je leest de informatie hier.

Alle gelekte games op een rijtje