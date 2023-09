Cities: Skylines 2 – Nieuws over het klimaat en seizoenen

In de voortdurende stroom van onthullingen rondom Cities: Skylines 2, kregen we de afgelopen tijd meer te weten over de grootte van de kaart en het water- en electriciteitsbeheer in het spel. Dit keer is er nieuwe informatie over het klimaat en de verschillende seizoenen die de game gaat bieden.

Om te beginnen zullen de kaarten nu gebaseerd zijn op echte locaties over de wereld, wat inhoudt dat het klimaat en weer kunnen variëren. Sommige gebieden zullen warm zijn, terwijl anderen juist koud zijn. Er zullen droge en regenachtige streken zijn. Hoewel dit misschien als bijkomstigheden klinkt, kunnen ze daadwerkelijk een grote impact hebben op de economie van de stad.

Temperatuurimpact

Als jouw stad bijvoorbeeld gelegen is op een plaats waar het over het algemeen warm is, zullen plekken zoals parken en vakantieresorts vaak druk bezocht zijn, wat een positieve impuls geeft aan het geluksgevoel van de inwoners en aan specifieke vormen van handel. Wanneer de regen en kou echter begint, zul je een opleving zien in andere commerciële gebieden zoals restaurants en bioscopen, terwijl je inwoners zich binnenshuis terugtrekken. Het klinkt logisch, bouw veel buitenentertainment als het warm is, en meer binnen voorzieningen als het weer doorgaans slecht is. Maar er is nog een dieper aspect in de uitgebreide simulatie van Cities: Skylines 2.

Het weer zal ook invloed hebben op de voorzieningen. Bij extreem warm weer zullen mensen airconditioners inschakelen, wat leidt tot een aanzienlijke toename van het elektriciteitsverbruik. Op dezelfde manier zullen in koude periodes verwarmingen worden gebruikt, wat resulteert in een hogere energievraag.

Natuurrampen

Colossal Order heeft tevens twee types natuurrampen geïntroduceerd. “Je stad kan geconfronteerd worden met rampen met een kleine letter ‘r’ “, verklaart de ontwikkelaar. “Dergelijke rampen veroorzaken ongevallen die het wegennetwerk verstoren. Rampen met een hoofdletter ‘R’ zijn aanzienlijk ernstiger. Ze hebben effect op stadsdiensten en de lokale economie op zowel korte als lange termijn.”

Seizoenen

Het weer en het klimaat veranderen dus tussen lente, zomer, herfst en winter, waarbij elk seizoen nieuwe uitdagingen en problemen biedt om mee om te gaan. Tijdens het spelen zal de dag geleidelijk overgaan in de nacht. De wisseling van dag naar nacht en terug binnen Cities Skylines 2 vertegenwoordigt één in-game maand of cyclus. Na drie van zulke cycli – wat drie volledige overgangen tussen dag en nacht inhoudt – zal één seizoen volbracht zijn. En dan, als je vier seizoenen hebt voltooid, begint het hele proces opnieuw.

