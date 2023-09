EA SPORTS WRC laat zien wat gaat komen

EA SPORTS WRC is onlangs aangekondigd, dé nieuwste rally simulator die de FIA WRC moet nabootsen op jouw PC of console. Laten we kijken naar wat ons te wachten staat.

Op het officiële YouTube kanaal van Electronic Arts‘ nieuwe game, is een Deep Dive-video geüpload waarin we gameplay te zien krijgen. Buiten gameplay krijgen we ook een goede samenvatting over alles wat ons te wachten staat in-game, van auto’s tot het “Dynamic Handling System”.

Preview in de nabijheid

Uiteraard zullen wij deze game in de loop van de komende weken gaan coveren. Tevens zullen we ook onze kijk op de game gaan loslaten in de preview die er binnenkort aankomt. Blijf dus hangen op onze pagina om meer over deze game te weten te komen! Bekijk tevens ook ons originele bericht van de aankondiging van deze game!

EA SPORTS WRC zal op 3 november 2023 beschikbaar worden voor PC, PlayStation 5 én Xbox Series X | S.