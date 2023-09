Cities: Skylines 2 – Nieuws over mijlpalen, ontwikkelingspunten en XP!

Colossal Order heeft een nieuwe Development Diary vrijgegeven over de gamevoortgang van Cities: Skylines 2. Hierin kom je alles te weten over de nieuwe ontwikkelingspunten en mijlpalen.

Mijlpalen

In Cities: Skylines 2 zijn er maar liefst 20 mijlpalen die je tijdens het spelen kunt ontgrendelen. Ter vergelijking: het oorspronkelijke spel had er slechts 9. Telkens wanneer je een mijlpaal bereikt, ontvang je een uitbreidingsvergunning waarmee je extra kaarttegels aan je stad kunt toevoegen. Deze tegels kunnen verschillende specifieke eigenschappen hebben, dus is het belangrijk om zorgvuldig te kiezen welke tegel het meest geschikt is voor je huidige behoeften.

Het behalen van mijlpalen ontgrendelt ook nieuwe zonetypes, die je helpen je stad te laten uitgroeien tot een bruisende metropool. Bovendien krijg je toegang tot nieuwe instrumenten om de economie van je stad te beheren, zoals hogere lening limieten, belastingtarieven en servicekosten.

Ontwikkelingspunten

Door mijlpalen te voltooien, verdien je ook ontwikkelingspunten waarmee je stadsdiensten kunt toevoegen en verder kunt ontwikkelen. Naarmate je vordert in elke ontwikkelingsboom voor elke dienst, zul je steeds geavanceerdere gebouwen kunnen ontgrendelen. Dit betekent dat hoewel je de vrijheid hebt om te kiezen welke aspecten van ontwikkeling je wilt benadrukken, je nog steeds alle ontwikkelingsbomen met punten moet doorlopen. Je kunt bijvoorbeeld overwegen om een waterzuiveringsinstallatie te ontgrendelen om vervuiling van oppervlaktewaterbronnen te voorkomen, havens toe te voegen om te profiteren van maritieme routes op de kaart, of sportparken te bouwen om je burgers meer recreatiemogelijkheden te bieden. De keuze is volledig aan jou.

XP

In elke in-game dag verdien je zowel passieve als actieve XP-punten. Deze XP helpen je om de 20 mijlpalen te bereiken. Naarmate de bevolking van je stad groeit en hun tevredenheid toeneemt, ontvang je meer passieve XP. Actieve XP wordt toegekend voor het plaatsen van specifieke gebouwen. Je hebt dus meerdere manieren om XP te verdienen in Cities: Skylines 2. Hoewel de bevolking nog steeds invloed heeft op mijlpalen, zoals in de originele Cities: Skylines, is de verandering hier dat bevolkingsgroei slechts één van de vele manieren is om XP te verzamelen voor mijlpalen. Dit opent de deur naar meer diversiteit in je voortgang binnen het spel.

