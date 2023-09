Preview: Vexlands: Cursed Lands Unveiled

Stel je voor dat je de laatste overlevende bent in een wereld die is getroffen door een raadselachtige vloek en je hebt de sleutel tot het herstel van deze vervloekte landen. Dat is de kernervaring van “Vexlands: Cursed Lands Unveiled,” en na enkele uren verkennen, ben ik onder de indruk van wat deze game te bieden heeft.

Wat meteen opvalt in “Vexlands” is de snelle start en de vrijheid die je vanaf het begin krijgt. Binnen de eerste paar minuten bevind je je al diep in het avontuur, en de wereld ligt aan je voeten om te verkennen. Dit maakt de game toegankelijk voor spelers van allerlei niveaus, maar het is belangrijk om te weten dat de uitdagingen snel volgen.

Een interessant element dat ik tegenkwam, is het “auction”-systeem. Hier kun je gevraagde grondstoffen leveren in ruil voor waardevolle munten. Deze munten kan vervolgens worden gebruikt om nieuwe gebieden te ontgrendelen en zo de omvang van het land te vergroten. Naarmate je dieper de vervloekte landen in trekt, wordt het vrijspelen van tegels uitdagender en kostbaarder, wat zorgt voor een bevredigend progressiesysteem.

Naast het verkopen van grondstoffen, kun je je grondstoffen ook gebruiken om gebouwen en hulpmiddelen te bouwen. Denk hierbij aan werkbanken, waardoor je weer andere grondstoffen kunt maken, maar ook decoratieve spullen zoals hekken en tegels.

Een aspect waar ik persoonlijk mee worstelde, was het beheren van mijn energie terwijl ik bomen hakte, vocht en aan het minen was. Voedsel is van cruciaal belang om je energievoorraad aan te vullen, maar ik merkte dat dit steeds moeilijker werd naarmate ik verder kwam in het spel. Dit voegde een extra laag van spanning toe en dwong me om mijn middelen zorgvuldig te beheren en niet alleen de focus te leggen op het verzamelen van grondstoffen voor de auction.

Persoonlijk heb ik de game gespeeld op een widescreen monitor (49 inch). De game paste zich goed aan aan de grootte (wijdte) van het scherm, zonder in de instellingen zaken aan te passen.

Voorlopige Verdict

Al met al heeft “Vexlands: Cursed Lands Unveiled” mijn nieuwsgierigheid gewekt en belooft het een boeiende mix van verkenning, crafting en overleving te bieden. Het is duidelijk dat de game de spelers in een intrigerende wereld trekt, waar elke cel die wordt geopend een nieuwe verrassing met zich meebrengt. Ik ben enthousiast om te zien hoe dit avontuur zich zal ontvouwen en kijk uit naar de release van de volledige game. Zodra de game is gereleased zal er snel een review aankomen!

Op dit moment staat de release van Vexlands: Cursed Lands Unveiled gepland voor begin 2024 en te spelen op een PC. Ga jij de game pre-orderen? Laat het ons weten ons op Facebook of in de reacties hieronder.