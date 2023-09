HYENAS Cancelled na financieel tegenslag Sega Europe

We speelde ‘m dit jaar op Gamescom. Vorig jaar lieten de ontwikkelaars op Gamescom al zien wat er aan zat te komen. Een heel ambitieus project met veel knipogen naar Sega’s legacy. Een Megadrive als ontploffingsmiddel, een Sonic Cosplayer als personage en Sonic knuffeltjes als treasure. Al deze toffe elementen gaan verloren met de game als nasleep van de financiële tegenslag die SEGA meemaakt in Europa.

“profitability has been lowered mainly in European bases”. Wat er toe heeft geleid dat herstructurering noodzakelijk was en games in ontwikkeling stevig onder de loep zijn genomen. “We have made the difficult decision to cancel some titles under the development as well as to reduce the fixed expenses,” weet Sega te melden. “In response to the lower profitability of the European region, we have reviewed the title portfolio of each development base in Europe and the resulting action will be to cancel Hyenas and some unannounced titles under development.”