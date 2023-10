PAYDAY 3 krijgt binnenkort nieuwe heists

PAYDAY 3 lanceerde met acht gevarieërde missies maar dit is natuurlijk nooit genoeg speelplezier. Er komen namelijk nieuwe missies aan voor wie zijn bankrekening nog meer wilt laten groeien.

Tijdens een live stream op Twitch.tv waarbij Almir Listo (Global Brand Director) én Andreas Penninger (Lead Producer) aankondigden dat er meer vette missies aankomen. Zij hebben niet specifiek gezegd hoeveel er in ontwikkeling zijn en wanneer deze live zullen gaan.

Wel heeft het duo bevestigd dat er geen Battle Pass aan zit te komen. Of dit in de toekomst toch nog gaat gebeuren is niet zeker maar het staat niet op de planning.

In PAYDAY 2 hebben wij namelijk loot cases gezien, bijna vergelijkbaar met die we zien in Counter-Strike. Sinds loot cases openen “soort van” verboden is binnen een aantal landen zoals Nederland, is het sterk dat we deze cashgrab methode terug gaan zien.

Ook werd tijdens de live stream duidelijk dat er op 5 oktober een patch te wachten staat met een aantal aanpassingen. Het progressie systeem en beloningen zijn hiervan buiten gesloten. Dit betekent dus dat je die bank of geldtransport moet blijven hitten voor je skill points of zakgeld.

De volgende live stream op Twitch.tv zal plaatsvinden op dinsdag 3 oktober. Tijdens deze stream zullen de ontwikkelaars gaan kijken naar de veranderingen die we gaan zien in de patch op 5 oktober.

Dit is de eerste patch sinds de release van PAYDAY 3, natuurlijk hebben wij deze game ook gecheckt. Lees onze review hier!