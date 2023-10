Binnenkort kun je ook PlayStation 5 games streamen

De game streaming feature voor PlayStation Plus Premium leden wordt later deze maand uitgebreid met PlayStation 5 titels. Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden west en Ghost of Tsushima zijn één van de eerste titels waarbij dit mogelijk wordt.

Een select aantal titels zijn vanaf 23 oktober beschikbaar om te streamen. Je hoeft de game dan niet te installeren om te genieten van je PlayStation 5 titels. Handig met de toch wel gelimiteerde opslagruimte op je SSD. Het streamen van PlayStation 5 games is exclusief voor PlayStation Plus Premium abonnees. Vanaf 23 oktober stream je dus titels als Spider-Man, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 en Saints Row. Ook de game trials zijn beschikbaar voor streaming. Hiermee probeer je dus direct titels als Hogwarts Legacy en The Calisto Protocol, zonder ze te hoeven downloaden.

Daarnaast maakt Sony het mogelijk om zelf gekochte PlayStation 5 games uit je eigen bibliotheek te streamen. Om te beginnen zijn dit onder andere Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys en Fortnite.

De PlayStation 5 Game Streaming is tijdens de lancering enkel mogelijk op een PS5 console. Sony is van plan de dienst snel uit te breiden met honderden PS5-games en deze op den duur ook aan te bieden voor streaming op PC.

Handig om te weten:

Ook DLC en in-game aankopen tellen mee voor game streaming.

Stream in 4K, 1440P, 1080P en 720P in 60FPS met SDR en HDR output mogelijkheden.

Alle PS5 audio features werken via streaming inclusief 5.1, 7.1 en Tempest 3D.

Screenshots maken en video’s tot 3 minuten opnemen is ook mogelijk.

Ga jij binnenkort je PlayStation 5 games streamen? Of blijf je ze lekker lokaal installeren?