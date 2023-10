Xbox + Activision deal gaat definitief door

De overname van Activision Blizzard door Microsoft Xbox gaat nu definitief door. Deze ochtend is de allerlaatste blokkade van de weg gehaald. Phil en Bobby mogen nu snel weer rond de tafel om de deal voor eens en altijd te sluiten.

We deelde het nieuws vorig jaar al. Ondertussen zijn we bijna 2 Call of Duty games verder en staan ze nog steeds niet op Game Pass. Dat is dit jaar waarschijnlijk voor het laatst. De allerlaatste roadblock voor Microsoft in het Verenigd Koninkrijk is nu opgeheven. Alle partijen die iets van de deal moesten vinden, hebben er iets van gevonden. De deal is nu legitiem verklaart waarbij Microsoft en Activision een heel klein beetje water bij de wijn hebben moeten doen.

De partijen die het minst blij zijn met de deal hebben hun zorgen geuit. Hierdoor heeft Microsoft voor het Verenigd Koninkrijk de rechten voor het streamen van games verkocht aan Ubisoft. Hierdoor komen Activision games binnenkort ook op Ubisoft +. Sony heeft meermaals gestreden om de deal te blokkeren, maar dat is ze uiteindelijk niet gelukt. Wel blijven de Call of Duty titels voorlopig ook op PlayStation verschijnen.

Wanneer de deal precies volledig rond is, is niet zeker, maar dit gaat niet lang meer duren. Verwacht in ieder geval dat er heel veel Activision titels op dezelfde dag nog verschijnen via Game Pass. Activision heeft wel al bekend gemaakt dat Diablo 4 en Call of Duty Modern Warfare III nog niet direct via Game Pass worden aangeboden. Net zoals bij Bethesda gebeurt het in fases en zien we in een eerste golf waarschijnlijk de wat oudere games al direct beschikbaar. Om diezelfde reden werkten oude Call of Duty servers opeens weer op Xbox 360, maar niet op PlayStation 3.