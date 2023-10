Analogue komt met een moderne oplossing voor Nintendo 64

Analogue is het bekende bedrijf achter de Analogue Pocket. Het volgende grote project waar het bedrijf mee komt is Analogue 3D. Een vermenging van nieuw en oud om de oude 64-bit spelcomputer aan te bieden met nieuwe features in haarscherpe 4K beeldkwaliteit.

Analogie 3D is een nieuwe variant van de Nintendo 64 spelcomputer. De Analogie spelcomputer wordt in 2024 beschikbaar gesteld. Enthousiastelingen mogen zich nu aal registreren op de website van Analogue om op de hoogte gesteld te worden wanneer het product beschikbaar is.

Bluetooth en 2.4g verbinding, vier poorten voor originele Nintendo 64 controllers, volledig ontwikkeld in FPGA en een eigen Analogue OS (Operating System). Alle spellen draaien fysiek op de console, dus er is geen spraken van emulatie. Dat klopt! Je stopt dus je fysieke Nintendo 64 cartridges in de console om ze te spelen in 4K. De console komt verder met beeldscherm modi waaronder modi die CRT en PVM simuleren. Analogue geeft aan dat het de eerste en enige oplossing is voor 100% compatibiliteit met zowel Japanse, Europese als Amerikaanse cartridges.

Hoe het systeem gaat uitzien is nog niet bekend, alhoewel het bedrijf wél een kleine glimp geeft op de controller. Hoe deze ongeveer uit gaat zien, zie je bovenaan dit nieuwsbericht.

Wat is Analogue?

Analogue is dé bekende fabrikant achter de Analogue Pocket. De moderne Game Boy die fysieke Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advance games afspeelt met de moderne features waaronder save state op de console zelf. De handheld is zeer geliefd en om die reden vrijwel nooit op voorraad beschikbaar. De zeldzame momenten waarop er nieuwe voorraad verschijnt is nooit voor lange duur. De console verkoopt binnen enkele minuten weer uit, ondanks de vrij hoge prijs.

Naast de Pocket heeft Analogue ook consoles uitgebracht voor andere cartridge based consoles. En volgend jaar een eerste 3D console dus. Ga jij klaar zitten om de Analogue 3D te bestellen als het zover is?