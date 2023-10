Activision Blizzard King brengt nieuw leven in oude titels?

Nu Activision Blizzard King officieel deel uitmaakt van Microsoft Xbox kan er eindelijk gepraat worden over de toekomst. Als het aan Xbox baas Phil Spencer ligt ondersteund hij het volledig als Activision kiest om titels nieuw leven in te blazen!

Eindelijk na twee jaar was het dan eindelijk zo ver. Na talloze obstakels is Activision Blizzard King eindelijk van Microsoft. Meer hierover kon je al lezen in een eerder artikel op onze website. Maar tijdens de official Xbox Podcast kon er nu ook door Phil Spencer gepraat worden over de toekomst nu beide organisaties samen zijn. Over het ontwikkelen van oude series zegt hij het volgende:

“If teams want to go back and revisit some of the things that we have —and do a full focus on it— I’m going to be all in.”

Dit is in lijn met hoe Phil Spencer zijn andere studios binnen Xbox wilt aanmoedigen. Hij geloofd zelf dat een ontwikkelaar de beste games maakt wanneer er een passie is voor het project. Volgens Phil Spencer opent de deur die Xbox Game Pass heet nieuwe mogelijkheden voor dit soort projecten. Er moet namelijk een catalogus gebouwd worden met nieuwe games voor een zo groot mogelijk publiek. Deze risico’s worden misschien een stuk minder genomen als je de titel alleenstaand zou moeten uitbrengen!

In de podcast werd ook gezegd dat de baas van Xbox in de komende weken alle studios binnen Activision Blizzard King af zou gaan om te vragen waar de passie van teams ligt. Ook zou hij gaan vragen welke games de teams graag zouden willen maken voor besloten wordt wat de koers gaat worden.

Wat er ook besloten gaat worden dit geeft opeens een

