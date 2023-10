Van Gogh x Pokémon tentoonstelling

Onlangs is het Van Gogh museum zo vriendelijk geweest ons toe te laten tot de, inmiddels vrijwel compleet volgeboekte, tentoonstelling die tot stand is gekomen door een samenwerking tussen Pokémon en het museum. Er zijn op dit moment verschillende Pokémon artworks te zien die zijn gebaseerd op de stijl waar Van Gogh meester in was.

Hoewel de fimpjes op social media een andere kant laten zien, is de samenwerking tot stand gekomen om het 50 jarig bestaan van het museum te vieren. De link tussen Pokémon en Vincent Van Gogh klinkt misschien vergezocht, maar is dat echt niet. Van Gogh haalde regelmatig inspiratie uit de werken van andere kunstenaars. Sommige mensen zullen deze werken zien als kopie. Van Gogh zelf zag zijn werken echter als het vertalen van de kunst die hij liefhad naar zijn eigen “taal”. Hoewel Van Gogh nooit naar Japan reisde, en ook nooit de plannen had, ontdekte hij tijdens zijn reizen in verschillende tijdschriften een aantal Japanse printwerken die enorm veel indruk op hem maakte.

Een goed voorbeeld is de Pikachu, in de stijl van Van Gogh, gemaakt door Naoyo Kimura. Dit is tevens het werk dat te zien is op de Pikachu promo kaart.

Door de link met Pokémon te leggen komen ook kinderen in aanraking met de kunst en het verhaal er achter. Het is dan ook een enorm mooi initiatief.

Het Museum Bezoek

Zaterdag ochtend was het zo ver. Het eerste tijdsvak dan ook. Gelukkig want de filmpjes die circuleren op het internet waarin hordes mensen zijn te zien die zich als hongerige zombies op de merchandise stortte. Dit maakte ons redelijk nerveus. Gezien wij in het tweede weekend van de tentoonstelling aanwezig waren, was de druk er voor een groot deel vanaf.

Hoewel er al gelijk een rij stond, was de sfeer gemoedelijk en bleef het ook binnen het museum rustig. Dat is dan misschien wel te danken aan het feit dat de merchandise grotendeels uitverkocht is. Een enorme blunder vinden wij. Tijdens het eerste weekend leek er geen sprake te zijn van limieten op aankopen en zijn mensen op video te zien terwijl ze weglopen met soms wel 15 stuks van bepaalde items. Niet gek dus dat er weinig over is. Dit is sindsdien wel veranderd. De merchandise is niet meer in de shop te vinden, en ligt dan ook achter de kassa. Op verzoek waren er nog pennen, kleurboeken, kleurpotloden, tote bags en tshirts te krijgen. De Pikachu promo was destijds ook nog volop aanwezig.

Dit is online een ander verhaal. Helaas ook hier een enorme blunder. Deze keer aan de kant van The Pokémon Company. Klanten die online, in de Pokémon Center online store, een bestelling deden, kregen voor elk item dat ze bestelden een Pikachu promo kaart. Deze waren dus enorm snel op. In het museum is dat een ander verhaal. Je kreeg bij het doen van de speurtocht (inmiddels ook bij inlevering van een kaart die te halen is bij de info balie) op weg naar buiten een promo kaart.

Buiten het museum stonden dan ook mensen te wachten die gelijk vroegen of we de kaart wilde verkopen. Dat hebben we uiteraard niet gedaan ondanks dat deze kaart voor bizarre prijzen verkocht wordt. Inmiddels worden de kaarten niet meer uitgegeven in het mueseum. In plaats daarvan wordt de kaart beschikbaar gesteld via verschillende deelnemende retailers in het begin van 2024. Er gaan verhalen rond waaruit zou blijken dat er halverwege deze maand merchandise restocks komen. De merch is ook online te verkrijgen op de website van het Van Gogh museum. Helaas levert Pokémon center niet in Europa.

De rest van het museum leek redelijk uitgestorven. Het is jammer dat een groot deel van de mensen enkel interesse lijken te hebben in de Pokémon kaart en het geweldige werk waar Van Gogh bekend om staat, links laten liggen. Dit terwijl de Pokémon werken in het museum direct geïnspireerd zijn door de werken die elders in het museum te vinden zijn. Ik raad dan ook iedereen aan beide versies goed te bestuderen.

Al met al is het een enorm indrukwekkende tentoonstelling die verbinding legt tussen belangrijke delen van de westerse, maar ook Japanse cultuur. Pokémon is daar handig bij. De enorm populaire karakters lenen zich goed voor dit soort samenwerkingen. Wij hopen dan ook dat het de liefde voor kunst bij bezoekers zal aanwakkeren.

Wie zich heeft laten afschrikken door de filmpjes online of van plan was een bezoek te maken met kinderen, wees gerust. De grote storm van scalpers is voorbij en het is in het museum rustig.