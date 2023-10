Destiny 2 toont kijkje naar wapens in seizoen 23

Bungie heeft ons laten spieken naar aankomend seizoen en de veranderingen qua wapens. Meer details over wapens waarbij Thorn een Catalyst gaat krijgen.

Haal die kluis van je maar leeg in Destiny 2 want in seizoen 23 gaan er dingen veranderen. Zo krijgen een aantal wapens een minor update voor alles PvP. Een van deze wapens is de exotic hand cannon Thorn, waarbij in seizoen 23 ook een catalyst voor te krijgen valt.

De catalyst zal, net zoals ieder andere catalyst, het wapen versterken op specifieke gebieden. Thorn krijgt, met de nieuwe buffs toegepast:

+20 range

+10 stability

Eliminations/Frags of het oppakken van Remnant geeft additionele range, handling en mobility

Buiten de catalyst veranderingen, krijgt de base versie van Thorn ook een update. Het wapen zal meer lol moeten gaan geven wanneer je hem gebruikt tijdens PvE. Ook zal het wapen een vorm van de perk “Overflow” moeten krijgen waarbij een magazijn zich kan vullen tot wel 40 kogels.

Player versus Environment in de spotlight

Niet alleen Thorn krijgt een aanpassing, maar bijna ieder wapensoort krijgt een make-over voor Player versus Environment. De Auto Rifles, Pulse Rifles en Sniper Rifles krijgen ten allereerst een buff.

Season 23 Weapons Preview:

‼ New Thorn Catalyst

🔁 Glaives rework

⬆ Exotic Glaives S23 PvE Damage:

⬆ Sniper Rifle +15%

⬆ Auto Rifle vs 🟥 +10%

⬆ Pulse Rifle vs 🟥 & 🟧 +12.5%

⬆ Vex Mythoclast + Revision Zero vs Champions

⬇ Osteo Striga poison 📰 https://t.co/XDkuDXe9RR pic.twitter.com/BWIjCbhX5v — Destiny 2 (@DestinyTheGame) October 25, 2023

Glaives krijgen ook aandacht waarbij hun melee én afstandsaanvallen onder de loep worden genomen en deze wapens mogelijk meer damage gaan uitstoten.

De voornaamlijkste veranderingen bij de Glaives zullen zitten in een base improvement gebaseerd op de “Impulse Amplifier” perk, eveneens als een overal damage increase. Projectielen die geschoten worden zullen met 30% versneld worden en de vertraging tussen melee en projectiel aanvallen is verkort.

Player versus Player wordt ook nog eventjes aangeraakt. Zo zal de damage output met een Glaive iets gedempt maar krijg je wel meer behendigheid in ruil ervoor terug.

De legendarische Vex Mythoclast die ook weer in Destiny 2 zit krijgt ook een aantal extra buffs voor PvE terwijl Revision Zero een buff krijgt waarbij de schade tegen Champions wordt opgeschroefd. Salvation’s Grip heeft meer een patch gekregen waarbij spelers de ruimte in gekatapulteerd werden na het oppakken van te veel Stasis kristallen.

Waar buffs zijn, zijn ook nerfs

Voor nu is het enige slachtoffer de submachine-gun Osteo Striga.

“The Osteo Striga has been, quite frankly, far too powerful for the ease of use it provides when it comes to ad-clear in PvE”

– Bungie, over de Osteo Striga.

De nerf die deze schietgeweer gaat krijgen heeft voornamelijk te maken met de exponentiële groei van schade van zijn poison damage. Deze kon soms tot een extreem level komen waarbij de meeste uitdagingen een makkie waren.