Dead Space (die nieuwe) staat nu op Game Pass

Precies op tijd voor Halloween! De griezelgame-remake van EA en Motive staat vanaf nu op Xbox Game Pass. Was jij nog op zoek naar een game om te spelen tijdens Halloween? Dan heb je die bij deze gevonden.

Eén van de betere remakes ooit gemaakt en dat in een jaar waarin 2 ontzettend gruwelijke remakes verschijnen. Dead Space verscheen oorspronkelijk in 2008, maar werd begin dit jaar uitgebracht in de vorm van een remake. De oorspronkelijke studio is inmiddels al lang verdwenen. De meest bekende naam achter de oorspronkelijke Dead Space game, Glen Schofield, heeft onlangs een eigen variant uitgebracht onder de naam The Callisto Protocol.

Maar goed, hoe meer je speelt van The Callisto Protocol, hoe meer je verlangt naar Dead Space. Heb je in het verleden getwijfeld om deze te halen, omdat het toch wel een erg trouwe remake is en je de eerste nog vers in je geheugen hebt? Laat mij je dan alle twijfels wegnemen, want als je een Xbox Game Pass abonnement hebt voor PC of Xbox, of Ultimate uiteraard, speel je de game vanaf nu dus zonder extra kosten.

Dead Space is er. laat je hem binnen? pic.twitter.com/0VY91FDdOX — Xbox Nederland (@XboxNL) October 27, 2023

