Paradox Rift gaat de Pokémon TCG meta opschudden

Op 3 November verschijnt de nieuwe Pokémon TCG expansion Paradox Rift. We nemen hier alvast een kijkje naar hoe deze set de meta gaat veranderen. Met Pokémon als Roaring Moon ex, alternate type Torterra en Iron Hands ex gaat er zeker veel veranderen.

Als eerste een kijkje naar Iron Hands uit de Paradox Rift set. De “amp you very much” aanval, een vrolijk stukje woordspel vanuit het Japans, zal spelers van de TCG minder vrolijk maken wanneer zij tegenover Iron Hands staan. Iron Hands kan namelijk 2 prijs kaarten claimen in plaats van de enkele gebruikelijke. Er zijn maar een paar kaarten verschenen met vergelijkbare effecten, waaron Lugia ex van de Black and White plasma storm set. Lugia zijn overflow ability liet spelers een tweede prijskaart pakken voor een knockout. De plasma gale attack kostte 5 energies. Daarnaast Dialga Vstar van Astral Radiance. Deze Dialga kan over 2 beurten 2 aanvallen uitvoeren die ook 5 energies kostten vanwege zijn V star power Chronos. Dialga zou in dit geval een gevaarlijk team kunnen vormen met Iron Hands in samenwerking met Magnezone die met magnetic circuit Iron Hands snel kan opladen.

Roaring Moon kan echter een OHKO veroorzaken maar heeft daarbij de drawback dat de Pokémon zichzelf 200 schade doet. Hierdoor zijn counterattacks een grote zwakte.

Iron Hands ex zou Raikou kunnen vervangen in de lost zone box en zou kunnen profiteren van energy-accelerating kaaten als mirage gate in een Miraidon deck. Een andere optie in de lost zone box zou een double booster energy kunnen zijn. Daarmee maak je makkelijk werk van draw engines als Kirlia. Zelfs na power reduction. Future Energy Capsule zou kunnen compenseren voor hoge retreat costs en zou damage output kunnen verhogen. Deze tool kaart zal verschijnen in de Iron Valliant en Roaring Moon ex boxes.

Wij zullen binnenkort beginnen met pack openings van de Paradox Rift set. Hou hiervoor de website en onze socials in de gaten.