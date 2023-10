The Finals bereikt capaciteit in Open Beta

Op 26 oktober 2023 is The Finals, van Embark Studios, live gegaan met hun open beta. De game is zo’n succes dat binnen twee dagen sinds release de game servers al hun maximale capaciteit bereikt hebben.

De open beta van The Finals is onlangs live gegaan voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC en is momenteel een van de meest gespeelde FPS-games met bijna 230.000 actieve spelers. Grote kans toe dat mensen dit spel oppikken wegens het grafisch aspect maar ook een nieuwe vorm van FPS-gameplay.

Met pakweg een kwart miljoen spelers, begint het spel een aantal gebreken te vertonen voor een open beta. Zo zijn er al genoeg meldingen geweest dat spelers een matchmaking suspension hebben gepaard met connectiviteit problemen.

“This is a beta and the point is to fix stuff like this. At the same time, we know you’re taking time out of your days to help us get this game in shape for release. You beta players are our heroes – we could not do this without you.”

– Embark Studios, over The Finals Open Beta.