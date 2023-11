The Finals onder vuur dankzij gebruik van AI stemmen

The Finals, de nieuwe arena extraction shooter van Embark Studios, heeft sinds de open beta niets meer dan lof gekregen. Echter, de studio heeft wel kritiek gekregen over het gebruik van kunstmatige stemmen in-game.

Embark Studios heeft recent duidelijk gemaakt dat zij voor The Finals gebruik maken van stemmen die gegenereerd zijn door AI (Artificial Intelligence). Alhoewel deze nieuwe technologie wordt gebruikt, is de studio er niet op uit om voice actors helemaal te vervangen.

Het gebruik van de AI-gegenereerde stemmen is veel spelers opgevallen tijdens de Open Beta die kort geleden is live gegaan. Fans hebben zich uitgesproken en maken zich ongerust over de toekomst van het spel. Al snel werd er een terugkoppeling gegeven hoe de visie van Embark Studios is met betrekking tot The Finals.

“Making games without actors isn’t an end goal for Embark and TTS technology has introduced new ways for us to work together”.

Dit was voor velen niet duidelijk genoeg waarop fans eisten voor een betere uitleg rondom het gebruik van deze technologie. Voornamelijk kwam het ook doordat een van de ontwikkelaars het voornamelijk had over de AI functie tijdens een podcast. Beluister de snippet hier beneden.

"far enough in terms of quality" "hours instead of months" – We are constantly banging out rush order sessions for like, within a day or two. You can literally get pro-grade VO for less than a grand total, bang out a couple recording sessions and bam you have all the audio you… pic.twitter.com/85JQmjHZtw — Gianni Matragrano (@GetGianni) October 28, 2023

“Sometimes, recording real scenes where actors get together–allowing character chemistry and conflict to shape the outcome–is something that adds depth to our game worlds that technology can’t emulate. Other times, especially when it relates to contextual in-game action call-outs, TTS allows us to have tailored voice over where we otherwise wouldn’t, for example due to speed of implementation.” – Embark Studios, over The Finals en voice actors.

Het gebruik van AI-gegenereerde stemmen in games is momenteel een heel controversieel topic. De acteursvakbond genaamd SAG-AFTRA is momenteel in onderhandelingen met de gaming industrie. Zo staat de vakbond natuurlijk achter de (voice) actors van video games om een betere en eerlijkere regels te verkrijgen voor hun leden en de rest van de industrie.