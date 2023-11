Wat biedt patch 4.2 in Genshin Impact ons?

De reguliere periode van 42 dagen zit er weer op, dat betekent dat patch 4.2 aan de beurt is in Genshin Impact. Het verhaal gaat verder maar wat kunnen we nog meer verwachten?

We zitten nu al bijna 3 maanden in het nieuwste gebied Fontaine van Genshin Impact. Het verhaal is echter nog niet klaar en er zijn nog veel vragen die openstaan bij de community. Ook staan we te wachten op een nieuwe uitbreiding van het gebied.

Patch 4.2, genaamd “Masquerade of the Guilty”, gaat verder waar het verhaal is blijven steken. In de trailer wordt vrijwel duidelijk dat we een aanvulling krijgen van het gebied, eveneens als twee karakters. Ook weet Hoyoverse ons weer te pakken door het nieuwe deel van het verhaal goed te teasen, met als verassing een nieuw karakter!

Gaan we Fontaine onder water zien of is dit slechts een hallucinatie? Wordt de Archon Furina ter dood veroordeeld of is het schouwspel? We gaan het allemaal zien over twéé dagen.

Wie is toch die nieuwe karakter, het enige wat ik weet is dat zij er leuk uit ziet en een leuke toevoeging zal zijn aan mijn team. Hopelijk krijgen we in de loop van “Masquerade of the Guilty” meer te weten.

Nieuwe banners en bijbehorende karakters

Zoals we hebben gezien in de trailer komen er twee nieuwe karakters beschikbaar in patch 4.2.

Natuurlijk komt de huilebalk maar o-heilige Archon van Fontaine, Furina, beschikbaar. Gesproken door de V-Tuber AmaLee, die ook bekend is van heel veel Anime’s die een engelse Dub hebben en karakters uit andere anime games. Furina zal op veel manieren speelbaar zijn volgens de community. Zo kan zij je DPS flink omhoog krikken van je party maar kun je er ook voor kiezen om haar te bouwen als een healer. Haar combat-stijl is tamelijk close quarters omdat zij gebruikt maakt van een regulier zwaard, ook zal zij uiteraard het Hydro element beheersen.

Ook zien we de gossip-herself, Charlotte. Dit karakter hebben we al een aantal keer voorbij zien komen rennen met haar Kamera en liefde voor gossip. Geliefd bij veel mensen zal zij ook een leuke toevoeging zijn. We weten nog niet veel van haar speelstijl wel kunnen we zien dat in haar combat-stijl zij gebruikt maakt van haar iconische Kamera én het Cryo element beheerst. Omdat ze een unieke combat stijl heeft, kan het erop duiden dat zij een Catalyst wapen zal gebruiken.

Patch 4.2 “Masquerade of the Guilty” voor Genshin Impact zal live gaan op woensdag 8 november om 05:00 uur Nederlandse tijd.