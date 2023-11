World of Warcraft op consoles? Waarschijnlijker dan ooit!

World of Warcraft, de MMORPG van Blizzard Entertainment komt mogelijk naar Xbox consoles in de toekomst. In een interview tijdens BlizzCon liet Blizzard weten voortdurend in gesprek te zijn over een console versie. En nu Activision Blizzard King officieel onderdeel van Microsoft is, is de console versie dichterbij dan ooit.

World of Warcraft is weer even een hot-item! Afgelopen weekend heeft BlizzCon plaatsgevonden. Dit is hét evenement waar Blizzard games centraal in staan. En dit was de eerste BlizzCon waarbij de spellenmaker officieel onderdeel is van de Microsoft familie. Ongetwijfeld waren er hierbij een aantal verwachtingen. Zodoende verscheen niemand anders dan Phil Spencer op het podium om Blizzard fans te verwelkomen binnen de Xbox familie.

Waar BlizzCon op zich natuurlijk al voor een kleine boost zorgt binnen World of Warcraft werden er maar liefst 3 nieuwe uitbreidingen onthuld voor de live versie van de game tijdens het evenement. De drie uitbreidingen verschijnen als een Saga. De eerste uitbreiding heet The War Within en moet volgend jaar al ergens verschijnen. Meer daarover, lees je hier.

Naast de live versie van de game verschijnt er binnenkort ook een Cataclysm versie van de World of Warcraft Classic servers. Tijd om eindelijk te gaan vliegen in de Classic servers en het opnieuw op te nemen tegen Deathwing.

We are Microsoft now

In een interview met Games Radar tijdens BlizzCon werd de hamvraag natuurlijk gesteld. Alhoewel Blizzard op dit moment haar handen vol heeft met drie uitbreidingen wilt het zeker blijven praten over een console variant van World of Warcraft. Daarbij geeft het bedrijf aan dat ze het voortdurend hebben over een console versie, maar zeker nu. We zijn nu immers deel van Microsoft!

“We’ve got these three expansions and we are so excited about them. But, yeah, of course. It would be very insincere to say that we’re not, like… of course we’re talking about that, we are Microsoft now.”

Microsoft kennen we natuurlijk van Windows, maar het is ook een grote speler binnen de gaming industrie met een eigen console, streaming platform en tientallen ontwikkelstudio’s voor games met grote namen waaronder Forza, Halo, Fallout, The Elder Scrolls, Call of Duty en meer. Het motto van Xbox is dan ook al een hele periode “Play Anywhere”. Dit maken ze mogelijk middels twee consoles, Windows, Game Pass en game streaming middels xCloud. Gaat en wilt Microsoft dit motto ook toepassen op bijvoorbeeld World of Warcraft is natuurlijk de vraag.

World of Warcraft is een PC game

Maar is dat wel zo? World of Warcraft zal niet de eerste MMO zijn die verschijnt op consoles. Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online en Black Desert Online zijn enkele grote namen in de MMO wereld en wat hebben deze drie games met elkaar gemeen? Ze zijn zowel speelbaar op PC als via console en stuk voor stuk werken deze erg goed met een controller. Daarbij heeft Microsoft al ervaring met het maken van console versies van, wat wordt gezien als een echte PC game. We kunnen hier Age of Empires als voorbeeld nemen, maar ook The Elder Scrolls Online, wat nu ook onder de Microsoft paraplu valt. De expertise om het te doen is in ieder geval al in huis.

Maar hoe zit het dan met de tientallen spreuken en aanvallen? Waar ga je die laten? Dat is natuurlijk een goede vraag. World of Warcraft heeft te maken met een complex combat-systeem waarbij er wordt uitgegaan van een rotatie in aanvallen per class. Dit zijn soms enorm veel aanvallen die je achter elkaar moet uitvoeren, waar een controller simpelweg niet genoeg knopjes voor heeft.

Dit is op verschillende manieren op te lossen. Enerzijds kun je aanvallen op een knop op volgorde laten vuren. Je kent het wel van vechtgames. 3x dezelfde buttom prompt doet niet 3x dezelfde aanval, maar vuurt een combinatie-aanval af. Verder zou je aanvallen kunnen bundelen zodat je minder knopjes in hoeft te drukken. Je kunt ook een ringmenu inzetten voor alle spreuken etc die je niet vaak gebruikt. Zet hier bijvoorbeeld je Hearthstone, mount en potions in. Zo zijn er nog veel meer verschillende mogelijkheden waaronder de schouderknoppen inzetten als Shift-knop om andere aanvallen weer te geven op de face-buttons.

Het is nú al een soort van mogelijk!

Alhoewel je World of Warcraft nóg niet kunt spelen op je Xbox of zelfs PlayStation is het wel al mogelijk om World of Warcraft te spelen met een controller. Hierdoor kun je bijvoorbeeld de MMO spelen op je Steam Deck. Blizzard’s MMO is één van de meest aanpasbare MMO’s. Je hele interface look en feel kun je aanpassen en ook met macro’s kom je een heel eind om aanvallen in een volgorde af te vuren of wat dan ook.

Om de game te kunnen spelen met een controller heb je een Add-On nodig. Deze toepassing heet Console Port en met deze toevoeging kun je de hele game spelen met een controller als je het eenmaal naar eigen zin hebt geconfigureerd. Het werkt niet altijd heel optimaal, maar het is goed te spelen. Ik heb zelf op deze manier urenlang World of Warcraft Classic gespeeld op de bank met mijn Steam Deck en dit is dan ook echt een heerlijke game om lekker achteroverleunend op de bank te spelen. Vooral als je alleen aan het levelen en aan het questen bent. Met een officiële console versie van Microsoft en Blizzard kan het natuurlijk alleen maar beter worden.