Speel Guild Wars 2: Through the Veil vanaf nu!

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure lanceerde een tijdje terug al. Toen was ook bekend dat de expansion in meerdere content drops zou verschijnen. Die tweede drop? Die kan je vanaf nu spelen! Ben je een beetje verdwaald? Don’t worry, we got you covered.

Om te beginnen met het goede nieuws, iets dat we al wisten, maar deze drop is uiteraard gratis voor iedereen die Secrets of the Obscure gekocht heeft. Through the Veil brengt een nieuwe map genaamd Inner Nayos, het thuisfront van de Kryptis. Uiteraard speelt zich hier een nieuw deel van het verhaal af. Daarbij zijn er nieuwe beloningen, relics en een nieuw meta event tot 50 spelers. Check de officiële trailer hier beneden! Buiten deze nieuwe release, is er op 28 november 2023 een beta evenement. Tijdens deze beta kunnen spelers een nieuw wapen proberen voor hun favoriete profession. Spelers kunnen daarna feedback geven, dit event loopt tot en met 3 december.

De informatie van de officiële Guild Wars 2 website geeft het volgende aan:

Three new story chapters

The third expansion map, Inner Nayos

Convergences , public and squad-based rift hunting challenges against legendary Kryptis

A new Mastery track associated with Convergences

Wizard's Vault Seasonal Refresh (Remember, cosmetic items you missed are now in the legacy tab and don't expire!)

New Oneiros-Spun Armor, a Kryptis-themed armor set

, a Kryptis-themed armor set Additional expansion relics

Cosmic Observatory Challenge Mode

Many new rewards: minis, guild decorations, armor, weapons, infusions, and more!

Ben jij klaar om de Kryptis te bevechten op hun eigen turf, Commander? Speel dan Through the Veil vandaag nog!