Wat betekend de Mass Effect N7 Day 2023 teaser?

Mass Effect 5 lijkt steeds dichter bij een grote reveal te komen, na dat BioWare een nieuwe teaser op onze oogleden gooit. Deze teaser laat, zoals een teaser dat vaker doet, niet enorm veel zien. Eigenlijk laat het niks zien, maar een beetje speculeren heeft nog nooit iemand kwaad gedaan, toch?

Je ziet fans op het hele internet los gaan over wat deze Mass Effect teaser betekend voor het verhaal dat we al kennen uit de trilogie (en die andere game waar we niet over praten). Fans speculeren dus in ieder geval hard over de connectie tussen de teaser en Andromeda of de trilogie. In de teaser zelf zien we een onbekend en anoniem figuur in een fashionable N7 jas lopen, vervolg door een mooi ontworpen eindscherm dat niet meer verteld dan de teaser.

Er gaan theorieën rond over klonen met het DNA van Shephard, of dat het figuur in de teaser de antagonist gaat zijn. Je kan het je zo gek niet bedenken, of fans speculeren erover. Ik zelf heb nog geen benul over wat het allemaal kan betekenen, maar nu komt de vraag: Wat denk jij dat de teaser probeer te vertellen en hoe gaat Mass Effect 5 er qua story uit zien?

Laat het ons weten in de reacties hier beneden!