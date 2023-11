Review: Tales of Arise: Beyond the Dawn – Het nieuwe avontuur van Alphen

Beyond the Dawn is de nieuwe uitbreiding voor Tales of Arise. Het is ondertussen twee jaar geleden sinds Tales of Arise is uitgebracht op verschillende platformen. De nieuwe uitbreiding gaat direct verder na het einde van de base game, de planeten Dahna en Rena zijn samengevoegd tot een en dit brengt een nieuw avontuur met zich mee. Brengt Beyond the Dawn de avonturen van Alphen naar een nieuw hoogtepunt? Laten we de uitbreiding eens goed onder de loep nemen.

Voordat wij verder gaan met Beyond the Dawn vertellen wij een stuk over Tales of Arise. Arise is een action role-playing game die zich afspeelt in een wereld verdeeld door een conflict tussen de planeet Dahna en het heersende Rena-rijk. Het verhaal volgt twee protagonisten, Alphen en Shionne, die samenwerken om de onderdrukking van hun volk te bestrijden en een revolutie te ontketenen tegen de tirannie van Rena. Alphen, een slaaf zonder pijngevoel en geheugen, streeft naar bevrijding en gerechtigheid, terwijl Shionne, een Renan met een vloek die pijn veroorzaakt bij iedereen die haar aanraakt, haar eigen demonen bestrijdt.

Gedurende hun reis vormen Alphen en Shionne een team met andere kleurrijke personages, en samen proberen ze de overheersende heerschappij van Rena te beëindigen en de vrijheid van Dahna te herstellen. De groep raakt verwikkeld in een epische strijd vol verrassende wendingen, emotionele momenten en ethische dilemma’s, terwijl ze geleidelijk de waarheid ontdekken achter de eeuwenlange onderdrukking van Dahna en de duistere machinaties van de Renan Lords.

Beyond the Dawn gaat van start met Alphen en Shionne die opzoek zijn naar mausoleums. Na de samenvoeging van Dahna en Rena zijn alle 6 magische elementen weer aanwezig in de natuur, echter merken Alphen en Shionne op dat de samenvoeging nog niet 100% gelukt is en deze mausoleums dit tegenhouden. Tijdens hun zoektocht naar de mausoleums ontmoet Alphen de nieuwe hoofdpersoon van de uitbreiding, Nazamil. Nazamil is een onzeker meisje die voortgekomen is uit een relatie tussen een Dahnan en Renan, iets dat tot die tijd als een taboe werd beschouwd. Beyond the Dawn gaat in op de nieuwe samenleving die is voortgekomen uit de fusie van Dahna en Rena, Nazamil die geboren is uit beide kanten speelt hierin een centrale rol als zij en Alphen de staat zien van de nieuwe wereld en alle uitdagingen die hieruit voortvloeien.

Het verhaal van Beyond the Dawn zal je ongeveer 8 tot 12 uur zoet houden. Ben jij iemand die ook echt voor alle sidequest en optionele content gaat kan je ongeveer 15 tot 20 uur aan content verwachten. Belangrijk om te weten is dat Beyond the Dawn los staat van de base game in de zin van dat geen levels, gear en skills worden overgenomen naar Beyond the Dawn. Je start Beyond the Dawn op level 65 en werkt jezelf opnieuw naar boven. Dat ze dit systeem hebben geïmplementeerd is in mijn optiek een slimme zet geweest omdat als je anders veel te snel door de content heen zou gaan zonder enige uitdaging. Dit betekent dus dat jij je team weer vanaf het begin kunt opbouwen en dit gaat in de uitbreiding behoorlijk snel en hiermee komen wij bij het volgende onderdeel.

Beyond the Dawn heeft veel side content die jouw team snel laat groeien. Helaas proberen ze niet echt wat nieuws in deze uitbreiding en zijn alle side quests nog steeds de ”versla deze vijand, verzamelen materialen en praat met personage x” variant. De beloningen voor de side quests zijn een heel stuk hoger dan de side quests in de main game, hierdoor heb je het idee dat je constant flinke sprongen maakt in kracht, dit maakt het dus wel waard om deze te voltooien. Een nieuwe toevoeging zijn de EX quests, dit zijn in principe langere side quests die echt bijdragen aan het hoofdverhaal, deze quests zijn daarmee ook echt de highlight van de uitbreiding omdat ze ook echt wat toevoegen aan het verhaal van Beyond the Dawn.

Beyond the dawn is voor mij een uitbreiding die in alle eerlijkheid gewoon weg gelaten had kunnen worden. Het verhaal van Nazamil brengt eigenlijk geen meerwaarde in het groter geheel. Het geeft wel een antwoord op een paar kleine vragen die de speler kan hebben na het einde van de game. Naast het verhaal zijn nagenoeg geen merkwaardige nieuwe elementen toegevoegd die Tales of Arise nieuw leven inblazen.

Veel van de gebieden die de speler bezoekt zijn hergebruikt en aan een stuk lineair. Als het gaat om gear en kostuums brengt Beyond the Dawn welgeteld twee nieuwe wapens per personage aanbod waarvan 1 een reskin is. Verder zijn er geen nieuwe kostuums beschikbaar door de content te spelen, alleen het kostuum dat je krijgt door de uitbreiding te kopen. Jammer want grafisch is de game nog steeds een plaatje, zijn de stemacteurs geweldig en knalt de muziek. Dus zou ik jou adviseren om de uitbreiding gelijk te halen? Tenzij jij een echte fan bent van Tales of Arise en je geen genoeg kan krijgen van de avonturen van Alphen zou ik de Beyond the Dawn uitbreiding aanraden. Helaas brengt de uitbreiding niet genoeg nieuwe kwalitatieve content op tafel om iedereen over de streep te halen.