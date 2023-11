Steam Deck 2 laat nog even op zich wachten

Recent nieuws is vrijgekomen dat Valve een revisie gaat uitbrengen van hun handheld Steam Deck. De geüpdate versie van het apparaat bevat een aantal upgrades ten opzichte van de eerste versie.

Tijdens de aankondiging van de Steam Deck OLED werd al snel duidelijk dat deze nieuwe revisie nog steeds bij de éérste versie van het apparaat hoorde. Ondanks zijn upgrades, zoals een ander scherm en verbeterde batterijduur is er verder niet heel veel veranderd aan het apparaat. Zo heeft Valve duidelijk gemaakt dat een Steam Deck 2 nog ver aan de horizon staat.

Valve wilt pas de term Steam Deck 2 gebruiken zodra er significante ontwikkelingen zijn in de technologie. Hun voornamelijkste doel is om met hetzelfde energie verbruik minimaal twéé keer zoveel performance uit het apparaat willen trekken. Gezien de huidige tijd, is deze performance upgrade nog lang niet mogelijk voor de handheld omdat de technologie nog niet zover ontwikkeld is.

“Obviously we’d love to get even more performance in the same power envelope, but that technology doesn’t exist yet. That’s what I think we’d call a Steam Deck 2.0.”

– Yazan Aldehayyat, Valve hardware engineer.

Momenteel is de Steam Deck OLED de grootste upgrade die er is voor de consument op de markt. Het nieuwe apparaat is nog niet gezien op de markt maar zal pre-orders beschikbaar stellen op 16 november. Kort na de pre-order periode zal het apparaat verzonden worden.

Het eerste model van de Steam Deck zal een gereduceerde prijs krijgen zodra de OLED versie op de markt verschijnt. Zit je te twijfelen om een Steam Deck te bemachtigen maar was de prijsdrempel te hoog, dan is binnenkort je kans om een te scoren!

De Steam Deck OLED zal beschikbaar zijn voor pre-orders op 16 november 2023 via de Steam Store of website.