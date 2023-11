EA SPORTS WRC fixt veel problemen met patch 1.3

Dé nieuwe rally simulator van Codemasters, EA SPORTS WRC, heeft onlangs een flinke patch gekregen die heel wat problemen oplost. Ook zal de patch wat performance updates met zich meebrengen.

De opvolger van Dirt Rally 2.0 is nu al enkele dagen op de markt. Gemaakt door hetzelfde team dat achter DiRT en de Colin McRae games heeft ook met EA SPORTS WRC een solide basis weten neer te zetten. We praten natuurlijk over Codemasters die al een tijdje onder het megaconcern Electronic Arts meeloopt en al meerdere titels heeft geproduceerd zoals de officiële F1-games.

Natuurlijk hebben wij deze modderspettende game ook uitgebreid bekeken en ons zegje gedaan, kijk snel wat wij ervan vonden!

Niet alles gaat vlekkeloos, maar een update van tijd tot tijd of net na launch is tegenwoordig niet meer dan normaal. Ook heeft deze sim een flinke update gekregen om het spel te verbeteren desondanks het spel pas een aantal dagen uit is.

Patch 1.3 haalt voornamelijk wat slordigheidsfoutjes eruit eveneens als performance updates. Zo zijn de belangrijkste updates bijvoorbeeld grafische updates en verbeteringen, game crashes die gefixt zijn en het vermindering van gameplay stotters dankzij een geoptimaliseerde manier van shader pre-compiling.

Bekijk de volledige lijst aan veranderingen op de officiële website.

Deze rally simulator is uitgekomen op 8 november voor PC, PlayStation 5 én Xbox Series S|X.