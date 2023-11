Review: Persona 5 Tactica

Na een wat beknoptere preview, is het nu tijd om Persona 5 Tactica te voorzien van een volledige review, uiteraard met cijfer. Deze tactische RPG brengt de welbekende cast van Persona 5 terug in een ander jasje. Maar, is het alleen de cast die deze game draagt, of is de gameplay ook tof?

Persona 5 Tactica is een soort XCOM (of Mario + Rabbids) TRPG. Dit betekend dat je te maken krijgt met levels, waarin je om de beurt tegen je vijanden speelt. Daarbij is de game voorzien van een spin-off verhaal van de Persona 5 cast! Opzich wel tof, want de Persona 5 cast is de meest marketable cast die de franchise ooit heeft gekend. Voor mij voelde dit ook al vrij snel als thuiskomen.

Lange tijd tussen semesters

Na het laatste semester van Persona 5, hebben wij Persona 5 Strikers mogen spelen. Nu lijkt de zomervakantie nog langer, door de komst van Tactica. De Phantom Thieves zijn dus nog wel even bij elkaar, voor hun wegen scheiden en ze allemaal hun toekomst gaan aanvullen met een echte studie. Het verhaal begint met de Phantom Thieves die voor een van de laatste keren elkaar ontmoeten in Café LeBlanc. Na het zien van een vermissing bericht op TV, komen ze al gauw terecht in de Metaverse, maar deze ziet er anders uit dan ze gewend zijn. Hier raken de Phantom Thieves elkaar even kwijt, om vervolgens geholpen te worden door een tijdelijk nieuw lid: Erina. Erina is de leider van de verzetting en helpt Joker en Morgana om de groep bij elkaar te krijgen. Hier wordt je gelijk voorgesteld aan de eerste antagonist: Marie. Zij is iemand die duidelijk thuis de broek niet aan heeft en daardoor overal waar ze kan een machtsgreep probeert uit te voeren.

Zo kom je in verscheidene Kingdoms (voorheen Palaces) terecht en ga je samen met je Phantom Thieves een boel avonturen beleven.

Het verhaal is tof en de cast is en blijft gewoonweg memorabel. Wel merk je uiteraard een kwaliteitsverschil met de daadwerkelijk Persona 5 en Royal games. De game zit alsnog wel vol met 3D cinematics en natuurlijk de anime cinematics, die altijd geliefd zijn. Ik moet toegeven dat het even wennen was aan de nieuwe character models in een soort Chibi stijl, maar je kan er niet omheen draaien dat dit gewoon wederom een toffe tekenstijl is. Dit geld voor de gehele game, die gevuld is met iconische stijlelementen, zoals we dat gewend zijn natuurlijk.

Gameplay

Persona 5 Tactica is natuurlijk een Tactical RPG. Hier doe je om de beurt je zet, op een soort grid, net als een schaakbord. Je kan vrij rondlopen in een bepaald grootte grid en hebt verschillende soorten moves die je kan doen. Je kan jezelf positioneren achter bepaalde elementen voor verdediging, of volop in de aanval met slagwapens, schietwapens en natuurlijk je Persona, of de zogenoemde ‘Arts’ van Erina.

Buiten dat heb je de Baton Pass uit Persona 5, waarmee je nu ook knocked out party members terug kan halen of om kan wisselen. Er is de ‘1 More!’, waarmee je nog een beurt krijgt na een critical attack. En, de All-Out-Attack is ook terug, maar dit keer onder de naam ‘Triple Threat’. Deze kan je activeren door 3 personages zo te positioneren, dat ze de vijanden omsingelen. Al deze bekende elementen uit Persona 5 zijn enorm goed verwerkt in deze game en werken soms zelfs beter dan dat ze in de originele titel deden!

Buiten dat zijn alle levels visueel enorm goed gemaakt en ook van elkaar te onderscheiden, wat ze dan ook weer memorabel maakt. Ook wordt je een tijdje in de game geïntroduceerd aan verticaliteit in de levels, dus met platformen en verhogingen. Hier kan je in Persona 5 stijl overheen parkouren. Ook zijn er vijanden in verschillende gradaties, allemaal met een eigen tactiek of moveset. De leukste vond ik stiekem de enemy types die andere enemies naar je toe gooien.

De PRG elementen voelen eigenlijk niet heel bijzonder en maken de game enorm karig voor mijn gevoel. De bedoeling is om het lineair te houden, maar hier had ik meer innovatie verwacht, vooral van Atlus, die normaal niet snel op veilig spelen. Boss fights zijn cool en allemaal uniek en ook best vaak enorm lastig. Deze zijn enorm vergelijkbaar met hoe boss fights in Persona 5 (Royal) gespeeld worden. Gelukkig kan je eventueel met een lagere moeilijkheidsgraad door de game walsen en genieten van het verhaal (dat je ongeveer 35 uur kost). Er zijn ook een aantal puzzel elementen verwerkt in de game, die soms aardig pittig kunnen zijn en je goed aan het denken zetten!

Grafisch is de game uniek en zit het vol met alle stijlelementen die we kennen uit de Persona franchise. Zoals eerder benoemd zijn cinematics en de combinatie van dit alles een enorm goed pakket.

Afsluitend

De muziek is altijd één van de hoogtepunten van een Persona game, dat is dit keer niet anders. Tuurlijk wordt er veel hergebruikt, maar er is genoeg nieuwe muziek te vinden. Ik moet daarbij wel zeggen, dat ik niet altijd even te spreken was van de nieuwe tracks. Dialogen en voice-acting van de Persona 5 cast zijn echt weer lekker ingesproken. Maar, ik vond daarbij de voice-acting van sommige nieuwe personages, waaronder Erina, enorm frustrerend. Je merkte gewoon verschil in kwaliteit en sommige van deze nieuwe personages hebben niet de beste stemacteurs, helaas. Het maken van Persona en het combineren van Persona is ook weer terug en niet iets meer recht-toe-recht-aan dan voorheen. Ik moet zeggen dat dit systeem nooit verveeld. Ook kunnen party members Persona uitlenen aan elkaar, wat wel een enorm toffe toevoeging is!

Verdict

Persona 5 Tactica is een enorm vette game voor fans van tactische RPGs. Alhoewel het verhaal, de voice-acting en de RPG elementen nog wat te wensen hebben, krijg ik nooit genoeg van spelen met Persona personages. De gameplay is smooth, oogt leuk en dat samengevoegd met uitdagende puzzels en boss fights zorgt gewoon voor een soliede game! Persona fans zullen de game sowieso halen, maar ook XCOM en Mario + Rabbids fans kunnen smullen van een game als deze.