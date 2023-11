Dit zijn de The Game Awards 2023 nominaties

The Game Awards 2023 gaan live op 8 december 1:30 (lokale tijd). Tijdens dit jaarlijkse evenement worde de beste spellen van het jaar bekroond met prijzen en zien we nieuwe titels aangekondigd worden. Gisteren zijn de nominaties bekend gemaakt.

Ongetwijfeld één van de meest krankzinnige jaren in de gaming industrie in een lange tijd. Dat merken we al op social media tijdens het bekendmaken van de nominaties voor dit jaar. Met zo ontzettend veel goede games, moet er zelfs tijdens het nomineren al een moeilijke keuze gemaakt worden. Zo missen veel fans Starfield als nominatie voor Game of the Year en merken anderen op dat elke game binnen de GOTY categorie een vervolg is van een andere game en eigenlijk geen enkel origineel IP bevat.

Dat kan inderdaad zo zijn, maar dit doet er niet vanaf dat de 6 nominaties voor Game of the Year ook echt stuk voor stuk de titel verdienen. Dit zijn de games die meedingen voor Spel van het jaar 2023 tijdens The Game Awards:

Naast de Goty kan je natuurlijk nog stemmen op andere categorieën zoals Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Beste Indie, Beste Mobile Game, Beste VR Game en zelfs op je favoriete content creators en eSporters. Wil je zelf je stem uitbrengen voor Game of the Year en alle andere categorieën? Stem hier!

Ongetwijfeld zitten jouw favoriete games van het jaar ook tussen de genoemde onderdelen. Het aanbod is dit jaar echt heel gigantisch en divers met Final Fantasy XVI, Hot Wheels 2, The Crew Motorfest, Starfield, Sea of Stars, Armored Core VI, Mortal Kombat 1, Dead Space en natuurlijk nog veel en veel meer.

Wat is jouw Game of the Year? Welke games mis jij nog als nominatie?