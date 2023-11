Black Friday deals bij PlayStation

Black Friday staat alweer te gebeuren en alhoewel het in veel gevallen slechts lulkoek is (altijd de prijsjes vergelijken!) zie je in een digitale winkel van PlayStation al snel of iets een goede deal is, of niet. PlayStation ligt vóór de deals beginnen alvast uit wat ze in de aanbieding hebben, of gaan zetten.

Een nieuwe game of je lidmaatschap voor PlayStation Plus verlengen? Black Friday maakt deze aankoop iets zachter voor je portemonnee. Maar hoeveel gaat dit schelen? Exacte cijfers hebben we nog niet helemaal, maar wel een richting. Laten we beginnen bij:

PlayStation Plus

Jawel, een PlayStation Plus aanbieding. Niks vreemds, maar je zit hier waarschijnlijk te kijken naar de ‘oude’ prijs als ‘aanbieding’. PlayStation heeft onlangs haar prijzen voor PlayStation Plus Essential, Extra en Premium fors verhoogd. Tijdens Black Friday zet Sony de dienst tijdelijk in de uitverkoop met kortingen die oplopen tot 30%. Spelers met een actief abonnement kunnen tussen 17 en 27 november tevens opwaarderen naar Extra met 25 procent korting en naar Premium met 30 procent korting.

PlayStation bundels en meer

Met de feestdagen in zicht laat Sony weten dat de aanbiedingen bij een aantal deelnemende winkelketens ook van start gaan rond Black Friday. Alhoewel Sony’s eigen deals van 17 november tot 27 november geldig zijn, kunnen die van deelnemende winkelketens afwijken. Verschillende PS5 producten kunnen in de aanbieding verschijnen waaronder PlayStation 5 bundels met de nieuwe Call of Duty: Modern Warfare III.

Via PlayStation’s eigen website kun je vanaf 17 november ook deals scoren op bundels, controllers, PS5 covers en bepaalde PS5, PS4 en PC games. De VR Headset en de PlayStation Portal worden niet genoemd.

PlayStation Store

Grote kortingen zijn onderweg naar de PlayStation Store. Vanaf aanstaande vrijdag verschijnen digitale games in de aanbieding waaronder de nieuwe EA Sports FC 24, NBA 2K24 en Assassin’s Creed Mirage. Sony geeft aan dat de deals in de PlayStation Store kunnen afwijken op basis van regio.

PlayStation Gear

Tijdens Black Friday krijg je tot 20 procent korting op geselecteerde merchandise in de Gear Store. Vanaf 24 tot en met 27 november betaal je geen verzendkosten boven de € 75 en krijg je een gratis PlayStation Heritage Katakana pet.