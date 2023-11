Suicide Squad: Kill the Justice League toont nieuwe beelden

Suicide Squad: Kill the Justice League is de nieuwe game van Rocksteady. Na het uitstellen van de game heeft het bedrijf vandaag nieuwe beelden laten zien van de game!

Suicide Squad: Kill the Justice League is een shooter met de karakters uit, jawel, de Suicide Squad. Elk karakter welk je in de stad kunt besturen heeft zijn eigen karakter eigenschappen. Dit betekend zelfs dat de manier van bewegen door de stad anders is en aansluit op het karakter.

In deze nieuwe Insider serie wordt er dus dieper ingegaan op de komende game van Rocksteady. Dit eerste deel focused zich verhaal op het verhaal en de gameplay. Zo krijg je een paar story elementen te zien, wil jij dus verrast worden kijk dan zeker niet de video! Ook wordt de combat tegen de vijanden getoond van onder ander Harley, captain Boomerang en King Shark.

Van grimmig, naar sfeervol

Waar de vorige Batman games van Rocksteady toch meer een grimmige sfeer hadden is er in deze game toch meer voor gekozen om gebruik te maken van de humor. Dit past volgens de ontwikkelaars ook een stuk meer bij de Suicide Squad. Je zult dus meer humor in de game kunnen gaan verwachten tussen de personages.

Klassieke kostuums

Wanneer je de game vooruit besteld kun je ook een paar kostuums krijgen, de zogeheten klassieke kostuums.

Ook in deze trailer zitten weer kleine stukken verhaal. Maar je kunt dus wel zien welke vorm jij karakters kan geven als je ervoor kiest om het spel vooruit te bestellen.

Op dit moment is de releasedatum van deze nieuwste superhelden action shooter februari 2024. Ga jij de game halen, of laat jij hem aan je voorbij gaan? En waar kijk jij het meest naar uit bij deze nieuwe game van Rocksteady? Laat het ons weten in de comments!