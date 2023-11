PlayStation Plus – Games voor November

Een nieuwe maand betekent nieuwe games voor PlayStation Plus. Premium én Extra leden krijgen een aantal leuke addities deze maand, eveneens als een day-one launch titel.

Op dinsdag 21 november zal de catalogus worden uitgebreid van PlayStation Plus. Een aantal leuke en sommige oudere games zullen beschikbaar worden voor abonnementsleden.

Zo kan men bijvoorbeeld zien te overleven tussen de zombies in Dead Island Riptide of het spannende verhaal van Dragon’s Dogma: Dark Arisen volgen. Ook zal Teardown, de vernietig alles in je pad game, beschikbaar worden als day-one launch titel voor de subscriptie.

Natuurlijk komt er meer

Natuurlijk zijn deze games niet alles en kunnen de Plus Premium en Plus Extra leden nog wat meer games verwachten. Hier beneden staat de volledige lijst aan games die beschikbaar zullen komen in November.

Teardown (PS5)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

Superliminal (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5)

Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)

River City Melee Mach!! (PS4)

Black Friday komt er aan

Indien je het gemist hebt, PlayStation Plus heeft zijn prijzen onlangs fors verhoogd. Zo hoog dat zelfs een aantal mensen hun subscriptie hebben opgezegd. Om toch mensen te trekken naar hun subscriptie plan, komt er deze maand ook een flinke deal op de abonnementen.

Scoor tot wel 30% korting op een lidmaatschap of verlenging van je huidige subscriptie. Ook zullen er verschillende games in de uitverkoop raken deze maand.