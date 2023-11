Review: AOC AG405UXC

AOC AGON heeft recent een nieuwe ultrawide monitor uitgebracht die ideaal is voor dagelijks gebruik, van gaming tot productiviteit. Door zijn prijskaartje en prestaties gaat de AG405UXC competitie met de huidige markt op het gebied van ultrawide monitoren.

Al een tijdje zitten overwegen om misschien een ultrawide monitor te kopen, kijk dan niet verder dan de AOC AG405UXC. Dankzij onze grote vrienden bij AOC, hebben wij deze monitor mogen checken. Scherpe prestaties, meer pixels én top kwaliteit voor een hele goede prijs, wie wilt dat nou niet?

Een “kijkje” naar het apparaat

De AOC UG405UXC is een ultrawide monitor die veel met zich meebrengt. Zelf had ik onderschat hoe groot het scherm daadwerkelijk is; hij is namelijk 1,20 meter groot. Het uitpakken en installeren was ook wel net iets anders dan je reguliere monitor. Wel biedt het formaat een mooie 40-inch paneel wat met een 21:9 beeldverhouding veel pixels met zich meebrengt. Helaas is dit model geen curve paneel maar bezit het toch een strak en scherp standaard “recht” IPS paneel. WQHD betekent dat we een standaard resolutie van 3440×1440 terug zien met een snelle verversing van 144Hz bij het gebruik van de DisplayPort aansluiting. Voor al jullie esporters en andere competitieve gamers bevat deze monitor ook een 1ms vertraging zodat je altijd “direct” de laatste informatie binnen krijgt. Geen directe G-Sync ondersteuning maar wel in staat tot Adaptive Sync mogelijkheden.

De monitor heeft ook hoge prestaties bij het gebruik van HDMI, zo kan er een verversingssnelheid van 120Hz behaald worden met een 1080p én 1440p resolutie.

Verder bezit de monitor over 4 USB 3.2 aansluitingen die optioneel zijn voor gebruik, 2 HDMI 2.0 aansluitingen voor je consoles, 1 DisplayPort aansluiting én 1 USB-C aansluiting voor je laptop of PC. Alle benodigde kabels zitten uiteraard ook in de mega doos waarin de monitor geleverd wordt, eveneens als de poot. De monitor poot is uiteraard makkelijk te installeren, echter neemt deze wel veel plek in beslag. Zodoende heb ik de monitor zelf bevestigd aan een monitor arm dankzij de VESA-mount mogelijkheid.

De monitor heeft ook ingebouwde speakers echter zijn deze niet om naar huis voor te schrijven. Het doffe geluid beschikt alleen over mid-klanken waarbij de hoge en lage tonen wegvallen, echt alleen iets voor een noodgeval. Gelukkig zit er een 3.5mm aansluiting aan de achterkant van de monitor en kun je gemakkelijk je eigen audio apparatuur erop aansluiten. Ook bevat de monitor een uitschuifbaar stangetje waaraan jij je monitor kan ophangen.

Het paneel in actie

Direct bij het eerste moment van gebruik van de monitor, stond ik versteld van de hoeveelheid monitor volle bak in je gezicht aanwezig is. Het scherpe IPS paneel geeft alle kleuren heel accuraat weer, zoals bij bijvoorbeeld het editen van foto’s in Adobe Photoshop of Lightroom. De instellingen van de monitor heb ik niet aangeraakt omdat deze van de get-go al prima stonden en ik onder de indruk was.

Voor productie werk is een ultrawide monitor gewoon uitstekend en waarschijnlijk ook de beste keus. Dankzij het oppervlak wat je terug krijgt is er geen onkomen aan dat je potentiëel sneller en efficiënter kunt werken. Het IPS paneel draagt daarbij natuurlijk bij wegens de kleurenaccuraatheid wat ideaal is voor designers, ontwikkelaars of andere creatievelingen. Dit betekent echter niet dat het paneel alleen goed is voor werk of productiviteit, zo is AGON de gaming tak van AOC.

Qua gaming brengt deze game gewoon heel veel immersiviteit met zich mee. De meeste games die je nu al speelt gaan ineens anders aanvoelen zodra je ze op deze AOC AG405UXC speelt. Zo zijn bijvoorbeeld games als Destiny 2, ENDLESS Dungeon of League of Legends een hele nieuwe ervaring en geven ze je stiekem soms een voordeel tijdens het gamen. Zie monsters of tegenstanders eerder aankomen dankzij de WQHD resolutie, zelfs race games geven het gevoel dat je echt in de auto zit en door een voorruit kijkt.

Ghosting (een soort motion blur vanuit de monitor) is bijvoorbeeld heel minimaal en valt vrijwel niet op. Ook zijn donkere scenes goed zichtbaar en is er weinig bleeding. Hierdoor blijft de immersiviteit goed. Mocht je willen gamen op HDR dan zit je ook goed. Met een ondersteuning van HDR 400, niet heel optimaal, wordt HDR gaming toch mogelijk en heb je meer dynamiek in kleuren en contrasten.

Bijna industrieël standaard maar nog niet helemaal

Ultrawide monitoren zijn al jaren op de markt en worden tegenwoordig bijna een industriëel standaard bij bedrijven. Ook in de gaming wereld zien we steeds meer ultrawides terug bij recreatieve gamers. Alhoewel de AOG AG405UXC en andere ultrawide monitoren bijdragen aan immersiviteit aan games, betekent dit niet dat alle games WQHD resoluties ondersteunen. In natuurlijk de grote titels zoals we eerder genoemd hebben zien we dat er ondersteuning is voor andere resoluties. Toch is er nog altijd verbazing als een grote titel zoals ELDEN RING een ultrawide monitor niet ondersteunt. Games vallen natuurlijk wel prima te spelen maar moet je het wel doen met een standaard 16:9 beeldformaat. Dit betekent dat de game weliswaar fullscreen loopt maar je toch zwarte balken aan de zijkant van je scherm ziet.

Voor console gamers is een ultrawide monitor nog niet aan te raden. Apparaten zoals de Xbox Series X|S en PlayStation 5 bevatten bijvoorbeeld nog geen directe ondersteuning voor een beeldformaten anders dan 16:9. De AOC AG405UXC is dan ook meer een monitor voor PC gamers maar ook dagelijkse gebruikers. Mocht je toch willen gamen, dan kun je dat uiteraard doen; zo kun je bijvoorbeeld de PIP of PBP modus gebruiken. Zo kun je effectief je monitor opsplitsen in twee helften waarbij twee inputs zichtbaar zijn tegelijkertijd, wel neemt het prestatie vermogen van je monitor af. Het maakt gamen op je Nintendo Switch bijvoorbeeld een stuk makkelijker en hoef je niet van inputs te switchen, zo kun je je PC blijven gebruiken en tegelijkertijd een console of ander apparaat.

Een echte aanrader

De AOC AG405UXC is een sterke ultrawide monitor gericht voor een groot publiek. Dankzij zijn sterke prijs van €600 is het een hele goede keus en kan het potentieël jou overhalen om over te stappen. Dit model heeft zelfs mij aan het denken gezet om misschien over te stappen op een ultrawide formfactor voor dagelijks gebruik.

Hoofdzakelijk gericht voor gamers en fanatiekelingen maar ook uitstekend geschikt voor productiviteit werk. Ook is het een goede keus en vervanger in plaats van twee monitoren. Mogelijk is het financiëel gezien ook nog een stuk goedkoper om één ultrawide te pakken in tegenstelling tot twee monitoren. Voor iemand die veel achter de computer zit is dit paneel echt een aanrader!

De AOC AG405UXC is verkrijgbaar bij verschillende verkooppunten voor €599,-.