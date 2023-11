Final Fantasy VII Ever Crisis onthult PC specs

Final Fantasy VII Ever Crisis is recentelijk aangekondigd en heeft een Steam pagina gekregen. Ook zijn de PC specs bekend geworden van deze free-to-play game gemaakt door Square Enix.

Final Fantasy fans opgelet, de nieuwe free-to-play game komt steeds dichterbij. Dit blijkt uit Valve’s nieuwe Storefront en Steam page van de nieuwe game Final Fantasy VII Ever Crisis.

PC spelers hebben meer informatie omtrent de PC specificaties die benodigd zijn om de game te spelen. Ook is het bekend dat spelers die het spel al op hun mobiel spelen, hun data meenemen/delen met de PC versie van het spel. Alleen maar goed nieuws dus!

Hier beneden staan de volledige specs die je kunt verwachten voor PC:

Minimum: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 64-bit / Windows 11 Processor: AMD A8-7600 / Intel Core i3-3210 Memory: 8 GB RAM Graphics: AMD Radeon Vega 8 Graphics / Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 750 DirectX: Version 11 Network: Broadband Internet connection Storage: 30 GB available space



Recommended: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 64-bit / Windows 11 Processor: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-6400 Memory: 8 GB RAM Graphics: AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A380 / NVIDIA GeForce GTX 950 DirectX: Version 11 Network: Broadband Internet connection Storage: 30 GB available space



Nog niet bekend?

Final Fantasy VII Ever Crisis is een free-to-play game die origineel gelanceerd werd voor iOS en Android op 7 september 2023. Net zoals iedere andere mobile game zit deze ook bordevol microtransacties, echter is het geen must om de game te spelen.

De game focust zich op de karakters die we zien in Final Fantasy VII én Crisis Core. Ook heeft het een nieuw verhaal genaamd “Final Fantasy VII: The First Soldier”. Hierbij komen ook een flinke lading aan nieuwe outfits voor je favoriete karakters.

Ga jij Ever Crisis spelen nu die op PC komt, of ben je al een trouwe fan?