Destiny 2 krijgt The Witcher collab

Bungie heeft de nieuwste in-game collab onthuld. Vorige keer was het Fortnite, dit keer wordt het The Witcher. Combineer jouw Guardian met een van de bekendste series aller tijden.

Binnenkort kunnen Destiny 2 spelers zich transformeren naar monsterjagers uit The Witcher. Met behulp van nieuwe cosmetische items die zijn geïnspireerd op Geralt of Rivia, kun jij het kwaad gaan jagen.

Er zullen 3 verschillende “transmogs” komen, natuurlijk voor iedere class één. De bundels die beschikbaar zullen worden bevatten de volgende items:

Armor-ornaments voor jouw gekozen Class

Een nieuwe Ghost shell

Een Sparrow

Een Schip

Een nieuwe exotic Emote

Een Finisher

De nieuwe The Witcher bundel zal beschikbaar worden tegelijkertijd met het nieuwe seizoen “Season of the Wish” dat op 28 november 2023 zal lanceren voor Destiny 2.

Black Friday in de Bungie Store

Overal zien we Black Friday Deals, ook Bungie doet hieraan mee! Vanaf vrijdag 24 november start de grootste uitverkoop van het jaar in de Bungie Store. Scoor je items voor een afgeprijsde deal of pak je kans op een aantal Bungie Rewards die opnieuw gelanceerd worden.

Deelnemers aan de uitverkoop ontvangen bij elke aankoop een gratis embleem genaamd “Darkstar”. Ook zal het nieuwe embleem “Wishing Well” ook verkrijgbaar zijn bij het aankopen van een product, maar is ook later in het seizoen gratis te verdienen.

De uitverkoop zal eindigen op 1 december 2023 om 05:59 lokale tijd. Voor deze tijd zal de expansie pakketten zoals “Lightfall” maar ook andere pakketten afgeprijsd zijn voor elk platform tot wel 67%!

Houd de Bungie Store dus in de gaten mocht je iets willen scoren!