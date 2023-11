Mortal Kombat 1 spelers ontduiken Paywall

Mortal Kombat 1 is desondanks zijn gameplay toch tamelijk slecht ontvangen. Voornamelijk te danken aan “microtransactions” en content dat vergendeld zit achter een Paywall. Het verhaaltje gaat verder..

Mortal Kombat 1 is nog niet heel lang geleden uitgekomen. De game speelt lekker maar toch zitten er een aantal items dwars. Ja hoor, het is wéér die microtransactions die veel games terroriseren zoals bijvoorbeeld NBA 2K24 maar ook Mortal Kombat 1.

Het is al een wel bekende trick in de gaming community om de datum en tijd van je desbetreffende platform terug te draaien om specifieke items, rewards of content te krijgen. Zo zijn er recent een aantal “premium” skins aan de MK Store toegevoegd geworden die op launch van de game gratis waren te verkrijgen. Nu zijn deze dus achter een paywall geplaatst en de fans zijn niet happy.

Deze exploit was vrij snel gevonden nadat NetherRealm Studios bekend had gemaakt dat gemiste skins terug zouden komen door een season rerun. Nooit is duidelijk geworden wat ze hiermee bedoelden maar het blijkt dus gewoon een toevoeging aan de shop te zijn.

Exploits en hun gevolgen

Exploits en bugs worden vroeg of laat toch uit een game gepatched, ook zal dat zo zijn met deze trick.

Het “abusen” van een trick zoals deze kan potentiëel leiden tot een ban van de Mortal Kombat 1 servers. Er kan zelfs een console ban worden toegepast op misbruikers van de exploit.

Veel fans zijn nog steeds niet blij met de game, voornamelijk omdat het een fikse prijskaart heeft. Heb je de game gekocht, wordt je ook nog eens overspoeld met microtransactions aan content dat eigenlijk al in de game zou moeten zitten of heeft gezeten. Helaas is er nog geen licht aan de horizon en zullen we hiermee voor de komende tijd mee moeten dealen.