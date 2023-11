Review: Like a Dragon Gaiden – The Man Who Erased His Name

Een hele mond vol. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Oftewel, de nieuwe Yakuza game, die enkel digitaal verkrijgbaar is (voor nu). Wij hebben ‘m uiteraard voor je getest en vertellen je graag alles over de laatste terugkeer van ‘The Dragon of Dojima’.

Een nieuwe Yakuza game onder de ‘Like a Dragon’-naam. Een naamsverandering die we in het westen kennen sinds Yakuza: Like a Dragon, die ook de gameplay met een volledige andere insteek inging. Like a Dragon Gaiden, laten we het even hierop houden, keert terug naar het ouderwetse real-time knokken. Goed om te weten als je nét geen fan was van het turn-based Combat Systeem uit Yakuza: Like a Dragon, maar toch wél een grote Yakuza fan bent.

Wat ook goed is om te weten is dat Like a Dragon Gaiden vooralsnog enkel digitaal verkrijgbaar is voor PC en consoles. Wél kun je de Aziatische variant (met Engelse ondertiteling) in fysieke vorm vinden, mocht een digitale titel een dealbreaker zijn. Laatste puntje voordat we dieper in de game duiken: De game is op moment van de release enkel te spelen met Japanse stemmen en Engelstalige ondertitels. Engelstalige stemmen worden pas op een later moment als gratis update toegevoegd. Mocht je deze review in de toekomst lezen, aangenaam, mijn naam is Jordy, uit het verleden, kan het dus zijn dat de Engelstalige stemmen al zijn toegevoegd.

Ouderwets knokken!

Jawel, zoals ik al zei. Like a Dragon Gaiden is een ouderwetse Yakuza game waar het knokken met groepjes slechteriken vooraan staat. Dat gaat gepaard met ‘Japanse’ humor en een verbazingwekkend goed en leuk verhaal om te volgen. Het verhaal speelt zich op meerdere locaties af waaronder Sotenbori in Osaka, waar vermeend eerdere games in de serie zich ook hebben afgespeeld. Korte disclaimer: Ik heb voor deze Yakuza game nooit echt een eerdere Yakuza titel gespeeld. Ik heb er een aantal geprobeerd, maar ze klikte niet onmiddellijk. Over de verwijzingen naar eerdere titels, kan ik dus niet veel zeggen, alhoewel ze er zeker weten in zitten, want de game laat je fragmenten en herinneringen zien uit eerdere titels. Wat overigens een hele toffe feature is, gezien dit waarschijnlijk de laatste Yakuza game is met Kazuma Kiryu in de hoofdrol.

De game haalt zelfs personages uit het verleden terug in side-missions en requests. Zo zie je dat bepaalde locaties een nieuwe functie hebben gekregen. Verder had ik je graag veel meer willen vertellen over de callbacks, maar moet ik je deze voor nu helaas schuldig blijven. Dat gezegd te hebben, heeft deze titel mij enorm verrast in positieve zin, waardoor ik na het spelen van Like a Dragon Gaiden ongetwijfeld de hele serie verder verkennen en kan ik niet wachten om te zien wat er zich vooraf heeft afgespeeld aan deze game. Het is een beetje eenzelfde soort situatie als Demon’s Souls PS5 die mijn liefde voor de Souls-genre opeens liet aanwakkeren tot een ongezonde obsessie, maar goed. Dat terzijde.

Japanse vechtstijlen?

Als Dragon of Dojima, Kazuma Kiryu, vechten we met Japanse vechtstijlen tegen groepjes Yakuza van andere clans en andere bendes. We doen dit niet alleen met een vuist, maar ook met ontploffende sigaretten, raketschoenen, drones en een soort lasso waarmee we vijanden letterlijk door de ring mee kunnen slingeren. Het is een speelse, maar toch gegrond vechtsysteem waarbij timing en oplettendheid geboden worden om als overwinnaar het gevecht uit te stappen. Waar je soms tegen een baas moet vechten die op zich al speciale aanvallen kan doen, heb je zelf ook speciale moves die je kunt leren. Speciale aanvallen doe je middels een combinatieknop of door jezelf in een bepaalde situatie te bevinden, bijvoorbeeld zodra een vijand je op de grond gooit. De combinaties zijn nooit ingewikkeld, verwacht dus geen complexiteit van Street Fighter of Tekken.

Tijdens het vechten bouw je een speciale meter op waarmee je tijdelijk extra sterke aanvallen kunt lossen, of één hele zware klap kunt uitdelen. Het ligt een beetje aan de situatie voor welke optie je wilt kiezen, alhoewel de tijdelijke power increase veruit mijn voorkeer heeft in de meeste gevallen. Naast handen en voeten is de omgeving ook jouw beste vriend. Tafels, stoelen, kratjes, pionnen en nog meer rondslingerende voorwerpen kun je oprapen om mee te vechten. Ook de wapens van de vijanden kun je afpakken om tegen ze te gebruiken. Aanvallen met wapens doen aanzienlijk meer schade dan je eigen botknuppels, maar zijn vaak iets slomer en kunnen maar voor een paar aanvallen gebruikt worden. Wat voor mij niet helemaal lekker aanvoelde was de manier waarop je wapens moet oprapen. De prompt is nauw en wordt heel erg snel onderbroken door beweging of een aanval van een vijand. Aangezien je vaker dan niet wordt omheind door een hele groep, is het oprapen van een wapen soms gewoon te veel gevraagd.

Naar het kasteel

Een nieuw gebied in deze Yakuza titel is The Castle. Dit nieuwe gebied is een paradijs voor volwassenen met een rijke fantasie (in de game, niet in het echt (hoop ik)). Waar deze locatie precies is, laat ik even in het midden, maar deze locatie bevat een grote arena waar je een aantal uren in gaat laten zinken. De arena is dé plek voor Yakuza gevechten waar gevechten uit het verleden worden nagespeeld door de taaiste knokkers. Niet alle knokkers staan tegenover je, maar sommigen ook naast of achter je. Want voor arena kan je een eigen Yakuza-Clan beginnen om een groep vechters aan te nemen die het samen met jou opnemen tegen andere groepjes knokkers. Klim je weg naar de top voor geld, roem en toegang tot de exclusieve VIP-afdeling.

Om de een of andere reden zijn alle mini-games en activiteiten in Like a Dragon Gaiden super entertaining en engaging. Ik heb me kostelijk vermaakt met de arena om mijn weg naar de top te slaan, maar ook het racen met RC-autootjes, biljarten, darten is enorm leuk en zit goed ingebakken in de game en de omgeving. Verder heb je ook nog een Japanse versie van schaak, maar daar ben ik veel te dom voor en daar snapte ik echt helemaal geen drol van. Ook het Mahjongen is niet helemaal voor mij weggelegd, maar je kan het wel doen in de game.

Verhaal en meer

Het verhaal in deze game draait om het wissen van de Dragon of Dojima, althans. Daar begint het mee. Je wilt de wereld laten denken dat Kazuma Kiryu niet meer bestaat door je dood in scene te zetten. Niet iedereen vreet dat en het duurt ook niet lang voordat andere sluwe Yakuza doorhebben dat de man achter de zonnebril niet “Joryu” is. De enige persoon waar je na je ‘dood’ verbonden mee bent bevindt zich niet lang na de opening in een levensbedreigende situatie. Tijd om daar achteraan te gaan dus. Op je reis kom je verschillende personages tegen en kom je dus ook in aanmerking met het eerdergenoemde kasteel.

Eén van de personages waar je mee te maken krijgt is Akuma. Deze jongedame heeft een eigen netwerk opgericht om daklozen in Osaka op te vangen en te steunen. Om haar een handje te helpen kun je zelf de straat opgaan om verschillende personen in de stad te assisteren met bitesized side quests zoals iemand wat voedsel geven, of de lokale bende een pak slaag te geven. Akuma beloond je met Akuma punten die je kunt uitgeven om je krachten sterker te maken of te spenderen in de Akuma winkel voor uitrusting. Door de Akuma Ranken te beklimmen ontgrendel je verzoeken die zich uitspelen als langere sidequests die verschillende vormen en maten aannemen, maar stuk voor stuk leuk zijn en soms zelfs hilarisch zijn.

Verdict

Na mijn korte tijd met de game tijdens Gamescom 2023 was ik al geïnteresseerd in deze titel. Nu ik heb zelf helemaal heb doorgespeeld ben ik blij dat ik eindelijk de Yakuza-franchise kan waarderen en sta ik te popelen om eerdere titels in de serie te ontdekken. Dat is wat Like a Dragon Gaiden met al haar charmes bij mij heeft losgemaakt. Een beter compliment zou je een titel niet kunnen geven denk ik zo. The Man Who Erased is His Name heeft een leuk en goed te volgen verhaal die mij vasthield. Daarnaast introduceert de game je nieuwe features en mogelijkheden op een prima tempo waardoor je niet zoek raakt, maar ook niet verveeld raakt. Al met al een erg prettige ervaring in een mooi en grappig Japans jasje.