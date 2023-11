Heroes Dutch Comic Con winterse gezelligheid

Afgelopen weekend mochten we weer op bezoek komen bij de Heroes Dutch Comic Con winter editie. En we kunnen direct met de deur in huis vallen, het was weer een gezellige en interessante bezoek aan HDCC. Het is goed om te zien dat langzamerhand het event zich uitbreidt en dat ook oude gezichten weer terug keren naar onze beleving één van de leukste events van het jaar in Nederland. De afgelopen keren liet de horeca nog wat te wensen over, is dit inmiddels aangepakt of zien we nog steeds dezelfde problemen? Een ding weten we wel, de volgende editie, daar moet je bij zijn!

Heroes Dutch Comic Con winter editie is een heerlijke afsluiter van het jaar. In de warme hallen van de Jaarbeurs keken wij onze ogen weer uit naar alle cosplayers die zich in schitterende outfits rondliepen. Het niveau tijdens de cosplay contest was tijdens deze editie een stuk hoger dan dat we de afgelopen keren hadden gezien. Zo zagen we een geweldige cosplay van Ironman, Pantheon uit League of Legends en een aantal karakters uit Borderlands. En de laatste cosplayers die waren verkleed als karakters uit Borderlands wonnen uiteindelijk de contest en verraste iedereen toen de jonge man een huwelijksaanzoek deed aan zijn vrouwelijke partner. Van harte gefeliciteerd!

We waren ook aangenaam verrast door de groei van standhouders in elke zaal. De Dungeons and Dragons Area is verdubbeld en hopelijk wordt die volgende keer nog groter, de Gaming en Experience hal was verder gevuld met meer stnadhouders en shops. En ook het buitenterrein krijgt steeds meer aankleding. De horeca lijkt zich wat meer te stabiliseren en wat goedkoper te worden, het is alleen jammer om te zien dat er her en der dat gecompenseerd werd met kleinere porties. Maar ze gaan daar enig sinds de juiste kant op. We kijken dan ook weer uit naar de volgende editie. De volgende editie van Heroes Dutch Comic Con viert het 10 jarige bestaan en duurt daarom 3 dagen in plaats van 2. Op de vrijdagavond vind er voor 10000 bezoekers een unieke avond plaats van 18.00-22.00 met exclusieve shows en workshops. Dat willen we niet missen uiteraard!