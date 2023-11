Review: Star Ocean The Second Story R

Star Ocean The Second Story R is een remake, vandaar de ‘R’ van het tweede verhaal in de Star Ocean franchise. De Remake is nu speelbaar op Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5 en PC. Wij hebben ‘m uiteraard voor je getest om jou te overtuigen dat dit een JRPG is die graag wilt spelen.

Star Ocean is een Japanse RPG reeks met bijna 20 delen. The Second Story was het eerste avontuur dat in het westen verscheen en het tweede deel binnen de franchise. Dat deel is volledig opnieuw ontwikkeld door Square Enix en uitgebracht in een erg plezierige stijl met elementen en gameplay van vroeger en de kwaliteitsnormen van vandaag.

Alhoewel Star Ocean lang niet zo bekend is als Final Fantasy is het een geliefde franchise. Het is daarbij wel een lastigere franchise om goed te volgen buiten Japan. Waar Final Fantasy games elkaar normaal gesproken niet direct opvolgen, doet Star Ocean dit soms wel, maar is het niet geheel duidelijk welke delen bij elkaar horen en welke afzonderlijke verhalen hebben. Zo heeft The Second Story een direct vervolg die verscheen op de Game Boy Color, maar deze is niet buiten Japan verschenen. En dat terwijl The Second Story in de tijd van de PSP nog een remaster heeft gekregen en we nu dus een volledige remake krijgen van The Second Story. Krijgen we misschien een remake van Blue Sphere in de toekomst? Wie weet.

Het tweede verhaal

The Second Story draait er geen doekje om, en stort je gelijk in het verhaal. Ik trad binnen de huid van Claude C. Kenny. Een soldaat die op missie is met zijn vader en andere troepen om een abnormaliteit te inspecteren. Dat gaat niet helemaal juist en Claude C. Kenny wordt geteleporteerd naar een andere planeet die veel minder ver ontwikkeld is. Heel toevallig merkt hij op dat een jongedame wordt aangevallen door een monster en besluit in te grijpen. Met zijn laserpistool schiet hij het monster in no-time kapot.

De inwoners van deze planeet denken dat Claude de ‘Hero of Light’ is, omdat hij een lichtzwaard heeft die volgens de legendes zal verschijnen om de wereld te redden. Claude deelt mede dat hij niet is wie ze denken dat hij is, of weet Claude het gewoon zelf niet? Claude besluit om te onderzoeken hoe hij terug kan keren naar zijn eigen wereld, maar laat zijn volgende aanwijzing nou net de richting op gaan waar de ‘Hero of Light’ het meest nodig is. En zo besluit Claude om de inwoners te helpen, zolang het zijn zoektocht naar zijn eigen thuis maar ten goede komt.

Het verhaal leunt zich best veel op de keuze van de spelers en dat begint al bij het opstarten van de game als je voor de keuze komt te staan om Rena of Claude als hoofdpersonage te kiezen. Je gekozen personage en de keuzes in het spel hebben invloed op wendingen in het verhaal, maar ook op personages die je ontmoet tijdens je reis.

Oud en nieuw

Star Ocean The Second Story R is een mengelmoesje van oud en nieuw. Het is in zijn kern nog steeds die oude Japanse RPG, maar het ziet er allemaal veel gelikter uit en het speelt gewoon enorm fijn. Niet als een oude game. Je voelt wanneer je een oude game aan het spelen bent en dit voelt gewoon lekker modern aan. Vergelijkbaar met de Octopath titels waarvan we het tweede deel ook nog vrij recent hebben gespeeld. Oude charme met moderne besturing en kwaliteitsverbeteringen. Ik ben ze enorm gaan waarderen in Star Ocean en ik hoop dat deze game een inspiratiebron zal zijn voor andere uitgevers die nog stoffige klassiekers op de kast hebben liggen. We zien dat de animo er is en dat de resultaten voor zich spreken. Zie bijvoorbeeld ook onze Super Mario RPG review. Square Enix is natuurlijk als geen ander bekend met de Japanse RPG reeks en er zijn nog veel meer titels binnen de Star Ocean reeks en andere RPG reeksen die eenzelfde soort behandeling verdienen.

Maar hoe speelt het dan?

Star Ocean is een real-time RPG die oogt als een turn-based combat RPG. De gevecht arena’s zien er uit alsof ieder personage om de beurt mag aanvallen, maar zodra het gevecht begint merk je dat je vrij kunt rondlopen in de arena en kunt aanvallen zo vaak als je maar wilt. Je mag te pas tussen je speelbare personages wisselen en ieder personage heeft een eigen set aan aanvallen. Naast deze set aan aanvallen zijn er speciale aanvallen en een soort van hulp-aanvallen van spirits waar een cooldown op zit. Verder doen speciale aanvallen een bepaald aantal Break-damage. Dit heb je nodig om vijandelijke schilden kapot te slaan om voor een korte periode extra veel schade toe te doen.

Al deze gevechten vinden zich plaats in de overworld, dungeons, story segmenten en meer. Voortdurend wordt je begroet met groepjes vijanden. Er zijn geen random encounters, maar groepjes vijanden zie je als een soort mist of wolkje op de map of in dungeons die je actief kunt aangaan, maar ook kunt proberen te vermijden als je even geen zin hebt om te vechten. In een dungeon respawnen de vijanden ook niet zolang je in die locatie blijft. Eenmaal alles schoongeveegd geeft dit je ruimte om de hele plats te verkennen voor wellicht wat gemiste loot.

En verder?

Naast een pakkend verhaal en een fijn en snel combat-systeem heeft ieder personage een eigen set aan skills en jobs. Deze mag je zelf vrij indelen. Ben je een jack of all trades of ga je je focussen op een paar specifieke jobs per personage. Het maximale level wat je kunt behalen in een job is level 10, waarbij je de meeste opties uit die job ter beschikking hebt. Sommige jobs werken ook in harmonie en brengen je samen naar nieuwe locaties of geven je toegang tot speciale voorwerpen die je anders mis kunt lopen. Het voordeel van Star Ocean The Second Story is dan ook dat de game zo ontzettend oud is, waardoor je zelfs tips en trucs kunt vinden over dit systeem van zo’n 20 jaar geleden die vandaag de dag nog steeds relevant zijn.

Verdict

Een mengsel van nieuw en oud met een prachtige pixel-art gecombineerd met een 3D wereld zorgt voor een ongelofelijk aangename ervaring in Star Ocean The Second Story R. In zijn kern is het nog steeds die oude RPG, maar voelt het niet zo, alhoewel het dus wel precies al die charmes afgeeft. Volg je me nog? Zo ja, dan begrijp je me waarschijnlijk en zie je ook in waarom dit zo goed werkt. Dus, ben jij een fan van oude RPG’s om hun charme, uitstraling, of gameplay? Dan is The Second Story R ongetwijfeld het proberen waard.