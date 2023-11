Dragon’s Dogma 2 verschijnt op 22 maart

Het vervolg op Dragon’s Dogma, met een “2” er achter verschijnt op 22 maart 2024. Dat moet een vroege Steam lek aan ons bevestigen. De releasedatum voor het langverwachte vervolg lekt slechts enkele uren vóór de geplande gameplay presentatie.

Eerder liet Capcom al weten dat er een Dragon’s Dogma 2 Gameplay presentatie gepland staat voor 28 november 2023 21:00 Nederlandse tijd. Het duurde niet lang voordat ook bekend werd dat de releasedatum tijdens deze showcase officieel onthuld zou worden. Helaas voor Capcom wordt deze verrassing slechts uren voor de showcase verpest door de allergrootste digitale winkelketen op het grote boze internet. Steam!

Tune in on Tuesday, Nov. 28th, 1PM PT/9PM GMT for the Dragon’s Dogma 2 Showcase 2023! See brand new gameplay reveals in an info-packed 15 minute livestream, directly from director Hideaki Itsuno and producer Yoshiaki Hirabayashi. 🐉 https://t.co/kXfaRyMsMT pic.twitter.com/9ecHCZqRP2 — Dragon’s Dogma (@DragonsDogma) November 17, 2023

De showcase is vanavond om 21:00 te zien via de website van Capcom. De presentatie zal zo’n kwartiertje duren. De hele opzet van deze presentatie is dan dus ook om je alvast lekker te maken en je een release datum te geven om de hypetrain te laten vertrekken. Maar goed, de releasedatum weet je nu dus al.

Capcom vertelde eerder in een rapport dat ze verwachten vóór april 2024 een spel te verschepen die naar verwachting miljoenen zou verkopen. In eerste instantie had iedereen verwacht dat het ging om een gloednieuwe Monster Hunter. Pasgeleden bevestigde Capcom dat ze niet van plan zijn om Monster Hunter voor die tijd te verschepen. Er bleef maar één logische verklaring achter. Dragon’s Dogma 2. En deze verschijnt op 22 maart 2024.