Resident Evil 4 VR verschijnt op 8 december voor PlayStation VR 2

De Resident Evil 4 VR Mode voor de Resident Evil 4 Remake verschijnt op 8 december voor PlayStation 5 en PlayStation VR2. Op dezelfde dag verschijnt er ook een gratis demo. De VR update is tevens gratis voor alle spelers die de base game al hebben.

Alhoewel we de base game tot nu toe enkel in 3rd person mode konden spelen, mogen we vanaf volgende week aan de slag met Leon S. Kennedy in first person met de PlayStation VR 2 mode. De VR mode is vanaf 8 december 2023 gratis te downloaden voor alle spelers die Resident Evil 4 Remake hebben gekocht (fysiek of digitaal). De VR mode is niet afzonderlijk verkrijgbaar.

Survival horror returns to #PSVR2 next week. Resident Evil 4 VR Mode launches Dec 8, with a standalone #PSVR2 gameplay demo out same day: https://t.co/jasUaAKSnZ pic.twitter.com/VdeCvupAD2 — PlayStation (@PlayStation) November 30, 2023

De VR mode van de game is ontwikkeld door hetzelfde team als de VR mode van Resident Evil 7 en Resident Evil Village, dus dat moet wel goedkomen. De hele game is speelbaar in VR en alles is omgetoverd tot een VR ervaring inclusief puzzels. Alle wapens zullen uniek aanvoelen dankzij de Sense controllers. De demo van de VR mode laat iedereen kennismaken met het schieten in VR middels de shooting range, maar ook het eerste korte gedeelte van de game is speelbaar in de demo.

Ga jij volgend weekend aan de slag met de VR mode van Resident Evil 4?