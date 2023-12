Dishonored 3 wordt mogelijk deze week aangekondigd

Deze week staan The Game Awards op het programma. Van donderdag op vrijdagnacht om 1:30 start het feest met niemand minder dan Geoff Keighley. We krijgen te zien welke game hét spel van het jaar gaat worden volgens de spelers en de jury. Maar we gaan ook nieuwe aankondigingen zien. Mogelijk ook Dishonored 3.

Er werd voor het eerst over Dishonored 3 gesproken tijdens de lange rechtszaken tussen Microsoft en tegenpartijen rondom de overname van Activision Blizzard. Belangrijke documenten met veel informatie lekte uit.

Verschillende bronnen melden nu dat Arkane een nieuwe titel gaat aankondigen tijdens The Game Awards. Alhoewel er niet direct wordt gesproken over Dishonored. Zijn verschillende hints die er op wijzen geuit via sociale platformen zoals Reddit en Twitter (X). Insider-Gaming merkte dit eerder ook al op.

Een derde deel in de Dishonored reeks zou een logische vervolgstap zijn. Zeker gezien de reputatie van de studio na de misstap die RedFall heet. Arkane kan even wat zonlicht gebruiken en Dishonored kan met een nieuwe verschijning veel goed maken. Het is nog steeds een erg geliefde franchise en uiteraard zien we daar maar al te graag een nieuw deel voor verschijnen.

Voor nu moeten even geduldig zijn. Uiterlijk vrijdagochtend weten we zeker wat Arkane’s plannen zijn voor de toekomst, als ze de TGA als podium gaan gebruiken.