Usual June aangekondigd tijdens The Game Awards

Een van de eerste titels die werd getoond tijdens The Game Awards 2023 is Usual June. Een nietszeggende titel met een zeer sprekende gameplay trailer. Helaas werd alle enthousiasme al snel aangelijnd, want deze titel staat gepland voor release in 2025.

Finji, de studio achter Tunic, Night in the Woods en Chicory: A Colorful Tale onthullen Usual June tijdens The Game Awards in 2023. De game werd als een van de eerste getoond tijdens de pre-show van het evenement. Check hier beneden vooral alvast de aankondigingstrailer.

Usual June wordt ontwikkeld door het Finji ontwikkelteam onder leiding van Creative Director Adam Saltsman. We nemen de rol aan van June, een student die met geesten kan praten. Terwijl je rondhangt met je nieuwe vrienden verdedig je jezelf tegen vreemde wezens en ontdek je Midwest City’s donkerste geheimen. De game komt gepaard met een flexibel combat systeem, een origineel conspiracy verhaal dat tegelijkertijd angstaanjagend, grappig en zachtaardig is. De tekenstijl van de game komt overeen met een visual novel in een volledige 3D wereld.

Usual June staat gepland voor release in 2025. Op dit moment is er enkel een PC versie van de game aangekondigd.

Wat is jouw favoriete aankondiging van The Game Awards 2023?