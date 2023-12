Monster Hunter Wilds aangekondigd voor 2025

De allerlaatste World Premier van The Game Awards 2023 is een gloednieuwe Monster Hunter game! Monster Hunter Wilds lijkt een vervolg te zijn van het succes van World met elementen van Rise zoals mounts!

Monster Hunter Wilds laat een announcement trailer zien in wat lijkt op een open wereld met mounts. We zien een wezen dat lijkt op een combinatie van de Palamute en een Kulu-Yaku en een beetje Pukei Pukei?

Terwijl we de 25e verjaardag van Monster Hunter vieren kruipt Capcom het podium van de The Game Awards op om ons de aller eerste beelden van Monster Hunter Wilds te tonen. De game staat gepland voor 2025, maar Capcom belooft binnenkort al meer informatie te onthullen, onder andere tijdens de 25e verjaardag van de franchise.

We weten op dit moment nog vrij weinig over de game en moeten het voor nu doen met de announcement teaser. Gaat het eindelijk een open wereld worden zoals veel fans verwachten? Of blijft het zone-based? We moeten nog even geduldig afwachten, maar we kunnen de hype-trein in ieder geval al instappen. Benieuwd naar meer Monster Hunter nieuws? Hou intheGame.nl zeker in de gaten want zodra wij iets weten, weet jij het ook!

Monster Hunter Wilds. The next generation in the genre defining series. Launching in 2025 on PS5, Xbox Series X|S, and PC/Steam. #MHWilds pic.twitter.com/HLCkHbXLfF — Monster Hunter (@monsterhunter) December 8, 2023

Monster Hunter Wilds verschijnt in 2025 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.