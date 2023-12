Honkai Star Rail verkozen als Best Mobile Game

Hoyoverse is samen met hun game Honkai Star Rail uitgekoen tot Best Mobile Game. Tevens hebben we een kijkje gekregen naar de nieuwste locatie Penacony.

Niet alleen is Honkai Star Rail uitgekozen tot de beste Mobile Game, ook hebben we de nieuwste planeet gezien op onze intergalactische reis genaamd Penacony. Geïnspireerd uit de Franse stijl uit de 19e eeuw, maken wij onze weg naar deze planeet.

In de trailer valt te zien dat we te maken krijgen met nieuwe monsters, een soort insect-like wezens. Ook zal uiteraard het verhaal verder gaan waar we zijn gebleven met al onze vrienden.

Ook zien we een nieuwe karakter die waarschijnlijk een grote rol gaat spelen. Met haar mysterieuze vibe maakt zij haar statement, we hebben het over Acheron, The Galaxy Ranger.

Helaas is Genshin Impact niet uitverkozen tot Best Ongoing Game maar zullen we potentiëel toch onze rewards gaan krijgen binnen beide games binnenkort.