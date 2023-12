The First Berserker: Khazan aangekondigd

Nexon heeft deze game gebaseerd op Dungeon Fighter Online. The First Berserker: Khazan heeft nog geen release datum, maar ziet er echt norm veelbelovend uit en de reacties in zowel de Twitch en YouTube chat, waren lovend.

De game ziet er visueel erg uniek uit en ook de gameplay laat in deze trailer zien dat dit een studio is met veel ervaring, die weet wat de community wilt. Laten we hopen dat de game uiteindelijk ook net zo goed speelt.

Khazan, the Great General of the Pell Los Empire defeats the Berserk Dragon Hismar with his friend the Archmage Ozma, but is betrayed by his jealous Emperor and is exiled. The betrayed hero, Khazan, pledges vengeance upon those who brought him ruin. While looking into the cause of his demise, he finds out that….!