Marvel’s Blade aangekondigd door Arkane en Bethesda

Arkane, Bethesda, Xbox, Microsoft én Marvel Games komen samen tijdens The Game Awards 2023 om Marvel’s Blade aan te kondigen. Deze Arkane Lyon titel verschijnt na het succes van Dishonored en Deathloop.

Eric Brooks is de legendarische Daywalker. Half man, half vampier die tussen het warme leven van de levende en de bloedstromende wereld van de ondoden leeft. Marvel’s Blade is een singleplayer, third-person titel die zich afspeelt in het hart van Parijs. De game is ontwikkeling bij de makers van Deathloop en Dishonored in samenwerking met Marvel Games.

Arkane Lyon is een ontwikkelstudio van Bethesda en Bethesda is onderdeel van Microsoft Xbox. Dit betekent dat deze game in ieder geval op PC en Xbox Series X en S wordt uitgebracht. Er is daarbij een grote kans dat deze game niet verschijnt voor de PlayStation 5, alhoewel we een officiële bevestiging nog moeten afwachten.

Eerder deze week voorspelde we een mogelijke aankondiging van Dishonored 3, maar de aankondiging is dus Blade geworden.