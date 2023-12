Kojima toont Xbox exclusieve game

Kojima is natuurlijk een gevestigde naam binnen de industrie met veel verschillende games die allemaal goed werden ontvangen. OD komt eraan.

Maar, wat als je daar nou Hunter Schafer, Sophia Lillis aan de cast toevoegt? En dan ook nog Jordan Peele, bekend van films als Get Out en Nope? Dan heb je een goed recept voor de volgende exclusieve Xbox game van Kojima! Bekijk hieronder snel de trailer:

Deze nieuwe game van Kojima zag niemand aankomen! Maar belooft heel veel in de korte tijd dat we hem al zagen. En waarschijnlijk nog meer van wat we gaan zien. Heb jij zin in OD!