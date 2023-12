Rise of Ronin verschijnt op 22 maart voor PlayStation 5

Op dezelfde dag als Dragon’s Dogma 2!? Yup. Rise of Ronin, de game van PlayStation Studios, Team Ninja en Koei Tecmo games heeft een release datum gekregen tijdens de The Game Awards 2023. Deze vermoedelijke souls-like titel verschijnt dus op 22 maart 2024.

Het wordt een druk voorjaar want eind maart staan er twee knallers gepland op één dag. Rise of Ronin én Dragon’s Dogma 2. Deze titel is in ieder geval het langverwachte spirituele vervolg op de NioH games van Team Ninja en PlayStation. Alhoewel het niet direct lijkt op NioH, is het van dezelfde studio in dezelfde partnership. Wij hebben er in ieder geval enorm veel zin in. Check hier beneden de nieuwe pre-order trailer.

De game is vanaf 14 december 2023 vooruit te bestellen. DE game speelt zich af in Japan tijdens het einde van de 19e eeuw tijdens de val van de Tokugawa Shogunate, een periode met onderdrukking en stagnatie. Verken de Japan ter paard en ter vlieger in een laat Edo-tijdperk terwijl je afrekent met vijanden met veel verschillende wapens en uitrusting waaronder zwaarden, speren, vuurwapens en werpsterren.

