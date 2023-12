Zenless Zone Zero gedateert voor 2024

Tijdens The Game Awards heeft Hoyoverse voor hun nieuwste game Zenless Zone Zero een release window aan. Al eerder dit jaar te spelen geweest op Gamescom maar zal in 2024 beschikbaar zijn.

De nieuwste anime fighter game Zenless Zone Zero van Hoyoverse zal in 2024 toch daadwerkelijk uit gaan komen. Zo is er een nieuwe trailer laten zien tijdens de show wat we kunnen verwachten.

Ook maken we kennis met een aantal karakters in een korte vorm en gaan we zien wat voor een vijanden we gaan tegenkomen.

Recent is ook de Closed Beta geweest voor de game, mocht je dit gemist hebben dan is er al genoeg content beschikbaar om je alvast bekend te maken met de game.

Zenless Zone Zero zal beschikbaar worden in 2024 voor verschillende platforms.